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Impactante desprendimiento en el Risco de Famara: una enorme masa de roca se desploma al mar en Lanzarote

Emergencias rastrea la zona de El Gallo para descartar daños personales tras el derrumbe visible desde varios puntos de la isla y La Graciosa

Desprendimiento en Famara (12/05/26)

Desprendimiento en Famara (12/05/26)

La Provincia

Bruno Betancor

San Bartolomé

Un importante desprendimiento registrado este martes en el Risco de Famara, en Lanzarote, ha provocado una enorme nube de polvo visible desde distintos puntos de la isla y también desde La Graciosa. El derrumbe se produjo en la zona conocida como El Gallo, dentro del municipio de Haría, y obligó a activar un operativo de emergencia para descartar posibles afectados.

El suceso generó una gran expectación entre vecinos y turistas debido a la espectacular polvareda originada tras la caída de parte de la ladera al mar. Las imágenes del desprendimiento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y fueron grabadas desde diferentes puntos del norte de Lanzarote y desde La Graciosa.

Según explicó Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en un primer momento se pensó que el desprendimiento se había producido cerca del Mirador del Río, aunque posteriormente se confirmó que ocurrió en los alrededores de El Gallo.

Tras recibir el aviso, efectivos de emergencia se desplazaron inmediatamente a la zona para comprobar si había personas afectadas. Bomberos de La Graciosa realizaron una inspección visual del lugar, apoyados por motos de agua, con el objetivo de rastrear la costa y descartar que alguien hubiera quedado atrapado o hubiera sufrido daños a consecuencia del derrumbe.

Por el momento, los servicios de emergencia no han informado de víctimas ni heridos relacionados con el desprendimiento. Además, la Policía Local de Haría también movilizó efectivos para inspeccionar el área desde tierra y colaborar en las tareas de comprobación.

La magnitud de la nube de polvo generada tras el derrumbe fue tal que pudo observarse incluso desde municipios alejados de la zona norte de Lanzarote, como San Bartolomé.

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Aunque todavía se desconocen las causas exactas del desprendimiento, desde el Consorcio de Emergencias apuntan a que las intensas lluvias registradas durante los últimos meses podrían haber acelerado la erosión natural del terreno y debilitado parte de la ladera del risco.

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