La feria Raíces Atlánticas de Lanzarote abre sus puertas con talleres educativos para toda la familia sobre agricultura

La feria Raíces Atlánticas, dedicada a las tradiciones de Lanzarote y La Graciosa, incorporará en su primera edición el espacio divulgativo “Juego al Campesino”, una propuesta educativa dirigida al público familiar para acercar la agricultura tradicional de la isla a través del juego, la participación y el aprendizaje activo.

Cartel de la feria Raíces Atlánticas 2026. / LP/DLP

La organización sitúa la iniciativa como una vía para que familias, niños y niñas conozcan el valor del patrimonio agrario, el trabajo del campesinado y el respeto por la tierra, con especial atención a las singularidades del paisaje agrícola lanzaroteño.

Fechas, horarios y ubicación

El espacio se habilitará en una zona acotada del Parque José Ramírez Cerdá, en los espacios 14 y 15, y se desarrollará el jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas, además del sábado 16 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los talleres serán de acceso libre hasta completar aforo y estarán impartidos por Alegría Ludoteca.

Entre las actividades previstas figuran “Plantamos nuestro primer millo” e “Identificamos las plantas de cultivo de Lanzarote”, con dinámicas centradas en la observación de especies del entorno y el conocimiento de los cultivos tradicionales.

El proyecto se enmarca en el planteamiento de la feria de convertir la tradición en una experiencia participativa y cercana, especialmente orientada a las nuevas generaciones, incorporando contenidos vinculados al conocimiento del medio, la educación patrimonial, la sostenibilidad y la identidad cultural.

La nota subraya, además, el valor del paisaje agrario de la isla, reconocido como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), como contexto para divulgar una forma de relación con el territorio basada en la adaptación y el vínculo entre las personas y la tierra.

La organización destaca el apoyo del Área de Paisaje y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Lanzarote, coordinada por el consejero Samuel Martín, cuya colaboración se cita como clave tanto en el asesoramiento como en la cesión de material.

“Raíces Atlánticas nace para celebrar nuestras tradiciones, pero también para explicarlas, compartirlas y transmitirlas”

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señala que “Raíces Atlánticas nace para celebrar nuestras tradiciones, pero también para explicarlas, compartirlas y transmitirlas” y añade que “El Juego al Campesino” representa ese enfoque al permitir que las familias se acerquen al patrimonio agrícola “desde la experiencia, el juego y el conocimiento del territorio”.

Raíces Atlánticas se celebrará del 13 al 16 de mayo en Arrecife, con una programación que incluye música, danza, tradición oral, artesanía, gastronomía, juegos tradicionales, talleres, paseos patrimoniales y actividades vinculadas a la cultura popular de Lanzarote y La Graciosa.