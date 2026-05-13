Cierran el camino de Los Caleteros tras el impactante desprendimiento en Famara

La enorme nube de polvo pudo verse desde distintos puntos de Lanzarote e incluso desde La Graciosa. En cuestión de minutos, las imágenes del derrumbe comenzaron a circular por redes sociales mientras los servicios de emergencia activaban un operativo para descartar posibles afectados en la zona.

Tras el impactante desprendimiento registrado este martes en el Risco de Famara, el Cabildo de Lanzarote ha decretado el cierre temporal del camino de Los Caleteros, uno de los senderos más conocidos del norte de la Isla.

La decisión se ha adoptado de forma coordinada entre el Cabildo de Lanzarote, los ayuntamientos de Haría y Teguise, el área de Medio Ambiente y el Consorcio de Seguridad y Emergencias. El sendero afectado conecta la playa de Famara con la playa de El Risco y permanecerá clausurado mientras los técnicos inspeccionan la zona y evalúan los posibles daños ocasionados por el desprendimiento.

Desde las administraciones implicadas aseguran que las revisiones continuarán durante los próximos días con el objetivo de reabrir el acceso “lo antes posible” y garantizar la seguridad de quienes transitan habitualmente por este enclave natural.

Un derrumbe visible desde media isla

El desprendimiento se produjo en la zona conocida como El Gallo, dentro del municipio de Haría, y generó una enorme polvareda visible desde numerosos puntos del norte de Lanzarote y también desde La Graciosa.

La espectacularidad de la escena provocó una rápida difusión de vídeos e imágenes en redes sociales, donde numerosos vecinos y turistas compartieron el momento exacto en el que una gran masa de roca se desplomaba hacia el mar.

En un primer momento, según explicó Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se pensó que el derrumbe había ocurrido cerca del Mirador del Río, aunque posteriormente se confirmó que el desprendimiento se localizó en los alrededores de El Gallo.

Emergencias rastreó la costa

Tras recibirse el aviso, los servicios de emergencia activaron un dispositivo para comprobar si había personas afectadas.

Bomberos de La Graciosa realizaron una inspección visual apoyados por motos de agua para rastrear la línea de costa y descartar que alguien hubiera quedado atrapado o hubiera sufrido daños tras la caída de rocas.

Además, efectivos de la Policía Local de Haría inspeccionaron el área desde tierra colaborando en las labores de seguridad y revisión.Por el momento, no se han registrado heridos ni víctimas relacionadas con el desprendimiento.

Las lluvias podrían haber debilitado la ladera

Aunque todavía no se han determinado las causas exactas del derrumbe, desde el Consorcio de Emergencias apuntan a que las intensas lluvias registradas durante los últimos meses podrían haber acelerado la erosión natural del terreno y debilitado parte de la ladera del risco.

Ahora, las autoridades centran los trabajos en evaluar la estabilidad de la zona y garantizar que no exista riesgo de nuevos desprendimientos antes de permitir nuevamente el paso por el camino de Los Caleteros.