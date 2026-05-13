Homenajes, vehículos y desfiles en el aniversario de la Guardia Civil en Lanzarote

Uniformes históricos, vehículos oficiales, reconocimientos y un desfile recorriendo el corazón de Teguise. Lanzarote se convirtió este miércoles en escenario de una celebración cargada de simbolismo para la Guardia Civil.

Por primera vez, el acto conmemorativo del aniversario fundacional del Cuerpo organizado por la Comandancia de Las Palmas salió de Gran Canaria para celebrarse en la isla conejera, coincidiendo con el 182 aniversario de la creación de la Benemérita.

El acto tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de Teguise y estuvo presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas junto a la subdelegada del Gobierno.

También asistieron la alcaldesa de Teguise, el presidente del Cabildo de Lanzarote, el director insular y el delegado de Defensa en Las Palmas, además de representantes institucionales, cuerpos de seguridad y numerosos vecinos.

La Provincia

Condecoraciones y reconocimientos

La jornada comenzó con la lectura del Decreto Fundacional de la Guardia Civil, creada oficialmente el 13 de mayo de 1844 bajo el impulso del Duque de Ahumada.

Durante el acto castrense se entregaron siete condecoraciones al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y una Cruz al Mérito Militar.

Además, se reconoció la labor del policía local Simeón, del municipio de Teguise, con una mención honorífica por su dedicación y servicios prestados en La Graciosa.

También se rindió homenaje a tres guardias civiles por su trayectoria profesional mediante la entrega de diplomas en agradecimiento a sus años de servicio.

Lanzarote celebra los 182 años de historia de la Guardia Civil con un gran acto institucional / LP/DLP

Exhibiciones y exposición de medios

Tras la interpretación del himno, el acto concluyó con un desfile en el que participaron distintas unidades motorizadas y personal de la Guardia Civil.

La celebración incluyó además una exposición de medios y materiales para acercar el trabajo diario del Cuerpo a la ciudadanía.

Los asistentes pudieron conocer vehículos operativos, equipamiento especializado y distintas áreas de actuación de la Guardia Civil tanto en tierra como en mar y aire.

La Guardia Civil conmemora su aniversario en Teguise con desfiles y exhibiciones / LP/DLP

Un acto cargado de simbolismo

Durante su intervención, el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas destacó el valor simbólico de celebrar este aniversario en Teguise, subrayando el arraigo histórico de la Guardia Civil en Lanzarote y la voluntad de la institución de acercarse aún más a la sociedad canaria.

También recordó la presencia histórica del Cuerpo en la isla desde 1923 y puso en valor principios como el sacrificio, la disciplina, la lealtad, la austeridad y el espíritu benemérito que siguen marcando la labor diaria de los agentes.

La jornada incluyó además un emotivo recuerdo a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio y un reconocimiento especial a los escolares asistentes, a quienes se animó a conocer la importancia del servicio público y la convivencia.

Más de 180 años de historia

La Guardia Civil fue fundada en 1844 como un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería.

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Actualmente cuenta con cerca de 80.000 efectivos distribuidos por toda España y mantiene como principales funciones la protección de la ciudadanía, la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes.