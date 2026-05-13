Cinco mil personas visitan la cuarta edición de La Fiera del Libro de Lanzarote en Arrecife

La cuarta edición de La Fiera del Libro de Lanzarote, celebrada en Arrecife, cerró cuatro jornadas con una asistencia estimada de alrededor de 5.000 personas entre el jueves y el domingo, según el balance inicial de la organización. La cita, promovida por la asociación de libreros y editores Isla Literaria, reafirma la continuidad de un proyecto insular e itinerante que arrancó en 2022 en Yaiza y que después pasó por Teguise y San Bartolomé.

El evento se desarrolló en el entorno del parque Ramírez Cerdá y espacios culturales próximos, con un programa de presentaciones, conversaciones públicas, firmas y actividades dirigidas a distintos públicos.

A falta de balances detallados, librerías y editoriales participantes trasladaron “buenas sensaciones” en ventas y seguimiento, con testimonios que apuntan a que a última hora del viernes ya se habrían superado previsiones iniciales para el fin de semana completo.

Fiera del Libro 2026. / LP/DLP

En el acto inaugural, el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, situó el crecimiento del evento como un punto de inflexión para su continuidad. “La Fiera se ha consolidado, se ha ganado el respeto de Lanzarote y nada ni nadie podrá ya impedir en el futuro su celebración anual”, afirmó durante la apertura.

La organización atribuye la evolución del encuentro al trabajo sostenido de Isla Literaria y al apoyo de administraciones públicas, entidades colaboradoras y profesionales vinculados a la comunicación, la educación y la cultura. El objetivo declarado es mantener una línea ascendente en participación, actividad y satisfacción general en torno a una feria de ámbito insular y con vocación de itinerancia.

Libros más demandados

Entre las novedades editoriales más solicitadas durante la feria se situaron Una niña buena, de Elísabet Benavent; Mamá está dormida, de Máximo Huerta; Han cantado bingo, de Lana Corujo; y ¿Quién es Bruno?, de Lola Suárez. La organización destaca el seguimiento de las presentaciones y firmas, con colas prolongadas para obtener dedicatorias.

La carpa central acogió conversaciones públicas con autores y participantes como Juan José Millas, Carlos Bardem, Fernando Bonete, Abraham Boba, Marta Jiménez, Pablo Rivero y Óscar Alonso, en algunos casos con traducción a lenguaje signado. La programación buscó combinar encuentros literarios con accesibilidad, además de espacios para el diálogo con el público.

Público durante las jornadas de la Fiera del Libro 2026. / LP/DLP

Las actividades dirigidas a centros educativos se programaron en dos jornadas de mañana, con participación de colegios e institutos. Desde la organización se subraya la respuesta del ámbito escolar como parte del reto de acercar la lectura a la población joven.

También se registró interés por ensayos y publicaciones de contenido educativo orientadas a docentes y familias. En ese marco se presentaron tres nuevos tomos de la Biblioteca Básica de Canarias (BBC): La hora silente, de Hilda Zudán; De un sabio antológico, de Juan José Delgado; y Geografía-Laberinto de la perfecta soledad, de Josefina Plá.

Homenaje a Félix Hormiga

El tributo al escritor Félix Hormiga se mantuvo como una constante a lo largo de las cuatro jornadas, con referencias por parte de personas que lo conocieron y con la difusión de sus obras. Entre los títulos mencionados figura la colectiva Filera de Hormigas y la póstuma Ecos, editada por el Servicio de Publicaciones y presentada en el acto de clausura.

La programación cerró con ese último encuentro, en el que se vinculó la feria a la memoria literaria local y a la divulgación de autores relacionados con Lanzarote, según trasladó la organización en su balance.

La lectura en Tahiche

Por cuarto año consecutivo, Isla Literaria llevó acciones de promoción de la lectura y la escritura al centro penitenciario de Tahíche. En colaboración con la asociación Derecho y Justicia, el escritor Víctor Bello presentó su obra a personas reclusas interesadas, entre ellas alumnado y profesorado de educación reglada. Además, donó ejemplares del catálogo de la editorial Caballos Azules a la biblioteca del centro.

La charla fue introducida por el periodista Saúl García, vinculado desde hace años a la elaboración de la publicación Tahíche Opina con internos del centro, según la información difundida por la organización.

Al término de la feria, Isla Literaria trasladó su agradecimiento a las personas y organizaciones implicadas en la organización de esta edición. Su presidente, Tomás Pérez-Esaú, citó el apoyo del área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, el Servicio de Publicaciones, la concejalía de Cultura de Arrecife y la consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias.