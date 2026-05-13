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El Teatro El Salinero acoge este sábado el homenaje musical “María Mérida, la voz de una isla”

El espectáculo recorre la vida y legado de una de las voces más importantes de la música canaria con banda en directo y un elenco de artistas femeninas.

Maria Merida

Maria Merida / La Provincia

Mar Molina

El Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acogerá este sábado 16 de mayo a las 20:00 horas el espectáculo musical “María Mérida, la voz de una isla”, una propuesta escénica que rinde homenaje a la histórica cantante herreña, considerada una de las voces más importantes de la música popular de Canarias.

La producción realiza un recorrido emocional por la trayectoria artística y personal de María Mérida a través de cartas, recuerdos de la radio y fragmentos de su álbum familiar, construyendo el retrato de una mujer pionera y adelantada a su tiempo.

Sobre el escenario participarán Fabiola Socas, Angélica Pérez, Mayte Cruz, Claudia Álamo, Tazirga García, Melany López y Lili Quintana, junto a la artista invitada Guacimara Montelongo. Todas ellas estarán acompañadas por una banda en directo que dará forma a un espectáculo dividido en distintos fragmentos de una vida marcada por las folías, los boleros y la canción popular canaria.

La propuesta busca recuperar el legado de María Mérida desde una mirada contemporánea, poniendo en valor su aportación al folclore del Archipiélago y su influencia en nuevas generaciones de intérpretes.

La dirección del espectáculo corre a cargo de Isabel Reboso, con dirección artística de Israel Reyes y dirección musical de Germán G. Arias.

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Con una duración aproximada de 90 minutos, el evento está recomendado para todos los públicos y se presenta como una de las citas destacadas de la agenda cultural del fin de semana en Lanzarote.

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