Arrecife organiza la nueva edición de Vibrato que llenará La Recova de humor y música

El Ayuntamiento de Arrecife promueve una nueva edición de Vibrato, tras el gran éxito logrado durante el pasado año donde todas las funciones, con humor y música, colgaron de agotas las entradas. La nueva edición en este 2026 será igualmente, de acceso gratuito, hasta completar el aforo de La Recova, este mágico lugar de la ciudad que se ha convertido en un revulsivo en la dinamización lograda durante este mandato.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Actos y Eventos, dirigida por el concejal Óscar López, ha programado tres funciones con humoristas y cantantes distintos, que ofrecerán tres actuaciones en los meses de mayo, agosto y noviembre, dentro de la planificación dinamizadora que está impulsando el Gobierno Municipal de Arrecife, liderado por el alcalde Yonathan de León, para seguir apuntalando Arrecife como la capital del ocio y los eventos, apoyando a los sectores de la restauración, ocio y comercio que están experimentando un importante auge.

Las entradas son gratuitas y deberán ser solicitadas a través de la web hasta completar el aforo en cada función. Desde este viernes 15, a las 12 horas, se activará en esta web https://beta.ecoentradas.com/shows/897/tickets las entradas para la actuación del viernes 22 de mayo, arranque de las funciones del 2026, con las actuaciones de Michael Foster & Jordi Merca, donde se fusionan humor, comedia y música en el mágico recinto de La Recova.

Durante las funciones, se puede consumir en La Recova vinos de Lanzarote y creaciones culinarias.

Michael Foster, de origen hispano-británico y afincado en Madrid, es un joven cantante y compositor que ha logrado captar la atención de la industria con su inconfundible voz y un estilo que fusiona el pop, el folk y el rock anglosajón.

Reconocido por su estilo único y su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias, el artista aporta una energía fresca con una nueva perspectiva renovada.

Tras el éxito de temas como Gravedad y La Noche Contigo, Michael ha conseguido superar el millón de reproducciones en plataformas digitales, un hito que confirma el creciente interés por su música. Su primer EP No sé si me explico, lanzado en enero de 2025, tuvo una acogida extraordinaria. Y el próximo viernes 22 actuará en Arrecife.

Hacer reír y que el público desconecte de sus preocupaciones es el objetivo de la parte cómica de Vibrato, que con tres funciones de unos 90 minutos cada una entre los meses de mayo, agosto y noviembre, traerá hasta la capital de Lanzarote, por iniciativa del Ayuntamiento, un formato de espectáculo deseado por un amplio público.

Con mucho cariño y cachondeo, el artista Jordi Merca evocará la década de los 80 y alrededores, una época en la que la EGB marcó nuestras vidas. Un show en el que los espectadores participan desde el momento en que entran en la sala y en el que salen a la luz tres elementos míticos de la EGB: los profes y las clases de la EGB, la música de la época y la manera en que los niños se comportaban respecto a los de ahora.

Jordi Merca es un monologuista catalán que reparte humor por el mundo desde hace más de 10 años. Llega el viernes 22 a La Recova, donde el concejal Óscar López, ya apunta que para presentará "Yo sobreviví a la EGB", un espectáculo nostálgico y divertido que recuerda con humor y emoción a los profes y las clases de la EGB, la música de la época, los juegos y los recuerdos de la infancia de los años 80 y 90, un espectáculo del género stand, en el que no faltan guiños a la televisión, a la música y a la manera de comportarnos de antes respecto a los niños de ahora. Durante el espectáculo, la participación e implicación del público de esencial y asistimos incluso a un examen de primaria en directo. Una propuesta de humor, música y nostalgia que emociona, además de hacer reír.

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El alcalde Yonathan de León y el concejal de Actos y Eventos, Óscar López, avanzan que los artistas invitados para las funciones de agosto, tras la semana de las fiestas de San Ginés, y en noviembre, preámbulo de la celebración navideña, serán muy televisivos y sorprendentes. Unas actuaciones contratadas y en cartelería.