Arrecife supera los 200.000 pasajeros en sus guaguas urbanas tras la modernización del servicio

El servicio municipal de guaguas urbanas de Arrecife transportó a 200.733 pasajeros durante los cuatro primeros meses de 2026, una cifra que supone un incremento del 13,17% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Ayuntamiento atribuye este crecimiento a la modernización del transporte público municipal, impulsada por el grupo de gobierno que preside el alcalde Yonathan de León, y a la incorporación de nuevas guaguas eléctricas, accesibles y de mayor capacidad.

Entre enero y abril de 2025, las guaguas urbanas de Arrecife registraron 177.370 usuarios. En el mismo periodo de este año, la cifra ha superado ya los 200.000 viajeros, consolidando una tendencia al alza en el uso del transporte público en la capital lanzaroteña.

La Concejalía de Movilidad y Transporte, dirigida por Mario González Altube, destaca que el aumento coincide con la puesta en marcha de nuevas unidades, entre ellas seis guaguas eléctricas y accesibles estrenadas en los últimos meses. Además, el Ayuntamiento prevé recibir en diciembre otras dos guaguas largas ya licitadas y adjudicadas.

El incremento ha sido especialmente notable desde la entrada en servicio de los nuevos vehículos. En febrero se contabilizaron 46.123 pasajeros, en marzo la cifra subió hasta 53.271 y en abril se alcanzaron los 53.799 usuarios.

El Ayuntamiento de Arrecife está destinando cerca de cinco millones de euros de fondos propios a la mayor renovación de su flota de guaguas urbanas, con una apuesta centrada en la movilidad sostenible. El plan incluye vehículos eléctricos de gran capacidad, microbuses también eléctricos, refuerzo de personal y mejoras en la información al usuario.

Entre las próximas actuaciones previstas figuran la incorporación de nuevos conductores mediante una bolsa de empleo, la renovación de marquesinas y la implantación de una aplicación que permitirá conocer en tiempo real la llegada de las guaguas a cada parada.

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El área de Movilidad trabaja también en la creación de nuevas rutas directas y en la reducción de los tiempos de espera, con el objetivo de hacer el servicio más ágil, eficiente y atractivo para la ciudadanía.