El Cabildo de Lanzarote inicia la declaración del Juego del Palo como Bien de Interés Cultural Inmaterial

El Cabildo de Lanzarote ha iniciado el expediente para la declaración del Juego del Palo de Lanzarote, en el estilo de Maestro Don Cristín Feo, como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, en la categoría de juegos y deportes autóctonos. El procedimiento avanza tras su paso por la Comisión Insular de Patrimonio Cultural, que abordó el asunto en su última sesión.

Demostración del juego del palo. / LP/DLP

La propuesta parte desde Lanzarote y se circunscribe al ámbito insular. Según la información trasladada por la corporación, el expediente incorpora informes técnicos y jurídicos favorables elaborados dentro del procedimiento tramitado por el Área de Patrimonio Histórico del Cabildo.

“Supone reconocer oficialmente una parte esencial de la memoria cultural y popular de Lanzarote”

El presidente y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort, enmarcó el inicio del trámite en la protección de la memoria cultural de la isla. “Supone reconocer oficialmente una parte esencial de la memoria cultural y popular de Lanzarote”, señaló.

Betancort vinculó esta práctica a “el mundo rural de la isla, al pastoreo y a las tradiciones transmitidas de generación en generación”, y subrayó que el expediente recoge “el enorme valor del estilo conservado por Don Cristín Feo, considerado uno de los más singulares de Canarias”.

Juego del Palo de Lanzarote, en el estilo de Maestro Don Cristín Feo como Bien de Interés Cultural / LP/DLP

El consejero de Cultura, Jesús Machín, destacó que la tramitación también pone el foco en la labor desarrollada durante décadas por practicantes y colectivos locales. “Muchas de estas tradiciones han llegado hasta hoy gracias al esfuerzo de personas que entendieron que conservarlas era conservar también parte de nuestra identidad”, afirmó. Machín añadió que el Juego del Palo “forma parte del patrimonio cultural de Lanzarote y merece esta protección”.

Es importante que las nuevas generaciones conozcan estas prácticas tradicionales

En la misma línea, la consejera de Juventud, Aroa Revelo, situó el acento en el relevo generacional y en el papel de la divulgación entre la población más joven. “Es importante que las nuevas generaciones conozcan estas prácticas tradicionales y entiendan el valor cultural e histórico que tienen para Canarias, para Lanzarote y en especial para el municipio de Haría”, señaló.

El Cabildo indicó que el procedimiento continuará ahora con su tramitación administrativa: publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias, apertura del periodo de información pública y solicitud de los dictámenes consultivos previstos en la legislación patrimonial.

El timple canario

La Comisión Insular de Patrimonio Cultural también trató la adhesión del Cabildo de Lanzarote a la estrategia impulsada a nivel autonómico para la declaración del timple canario como BIC Inmaterial de Canarias. A diferencia del expediente del Juego del Palo, promovido desde la isla y de alcance insular, la iniciativa del timple se tramita desde la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias con carácter regional, sumándose Lanzarote a una propuesta común.

El timple está considerado uno de los instrumentos más representativos de la identidad musical canaria y, según se expuso en la comisión, forma parte del patrimonio cultural del Archipiélago tanto en el folclore como en la creación musical contemporánea.