Las enfermeras de Lanzarote celebran el Día Mundial de la Enfermería con una jornada científica
La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote reunió a profesionales para debatir sobre el liderazgo y la innovación en la profesión
Las enfermeras de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebraron esta semana una jornada científica con motivo del Día Mundial de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo.
El encuentro se desarrolló en el Hospital Insular de Lanzarote bajo el lema ‘La enfermera empoderada salva vidas’ y reunió a profesionales de Atención Primaria, del propio Hospital Insular y del Hospital Doctor José Molina Orosa.
La jornada estuvo centrada en el liderazgo de las enfermeras, el valor de los cuidados y el compromiso profesional, además de servir como espacio para compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las asistentes.
El programa incluyó la presentación de comunicaciones científicas vinculadas a la innovación y la mejora de la atención sanitaria. Entre los temas abordados figuraron los cuidados al paciente ostomizado, el papel de la enfermera estomaterapeuta y la continuidad asistencial impulsada por las enfermeras gestoras de casos de Atención Primaria.
También se trataron asuntos como la atención a infecciones de transmisión sexual en la consulta Safe Point del Centro de Salud de Tías, el abordaje del paciente crónico en la Unidad del Dolor y el perfil de las personas solicitantes de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en la isla.
Durante el acto se proyectó además un vídeo homenaje a la profesión enfermera y la jornada concluyó con un taller de risoterapia dirigido a las profesionales participantes.
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