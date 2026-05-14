El TSJC tumba la instalación de jaulas marinas en el litoral de Tías

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó sentencia por la que estima el recurso contencioso-administrativo 169/2021 interpuesto por el Ayuntamiento de Tías contra la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias como demandada y contra las empresas Yaizatun y Acuipalma como codemandadas en el recurso.

Este fallo ordena retrotraer el expediente administrativo por el que, mediante orden de 11 de febrero de 2021, se aprobó la ordenación detallada de la zona acuícola denominada ZIA LZ-2, que desarrolla específicamente las zonas en Lanzarote para posibles instalaciones acuícolas, que afectaban a distintos municipios de la isla, incluido el de Tías.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, manifiesta que «esta sentencia supone un respaldo claro a la posición que ha defendido el Ayuntamiento desde el principio en defensa de nuestro litoral, de nuestros recursos naturales y del interés general de los vecinos y vecinas del municipio».

Cruz añade que «siempre hemos defendido que cualquier actuación de este tipo debe realizarse con todas las garantías jurídicas, ambientales y de consenso institucional, y el fallo del TSJC confirma que el Ayuntamiento tenía razón al recurrir esta orden».

El alcalde subraya además que «seguiremos trabajando para proteger la costa de Tías y garantizar un modelo de desarrollo sostenible y compatible con la principal actividad económica de Lanzarote, que es el turismo vinculado a la calidad ambiental y paisajística de la isla».

Noticias relacionadas

La ZIA LZ-2 o Zona de Interés Acuícola en Lanzarote está prevista dentro del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado por el Gobierno de Canarias en 2018. El Plan organiza dónde puede desarrollarse la acuicultura marina en el archipiélago y bajo qué condiciones, dividiendo el litoral en zonas prohibidas, zonas aptas y ZIA.