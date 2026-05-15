El Cabildo de Lanzarote presenta la Estrategia de Administración Electrónica para mejorar la eficiencia insular

El Cabildo de Lanzarote, a través del Negociado de Modernización Administrativa, presenta la Estrategia de Administración Electrónica de la Isla, un documento que marca la hoja de ruta para la transformación digital de la administración insular y municipal. El objetivo principal es mejorar la eficiencia, la coordinación entre instituciones y la calidad de los servicios públicos.

Foto durante la presentación en el Cabildo de Lanzarote. / LP/DLP

La estrategia se desarrolla con una visión integral que involucra tanto al Cabildo como a los ayuntamientos, y responde a la necesidad de adaptarse a un contexto de creciente digitalización. La gestión de datos, la inteligencia artificial, las aplicaciones públicas y la interoperabilidad se consideran ejes fundamentales para optimizar los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

"Permite ordenar y orientar de forma conjunta el proceso de digitalización en la Isla, garantizando una administración más moderna, eficiente y centrada en la ciudadanía"

El consejero de Presidencia y Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, destacó que el documento "permite ordenar y orientar de forma conjunta el proceso de digitalización en la Isla, garantizando una administración más moderna, eficiente y centrada en la ciudadanía".

Además, subrayó que "la colaboración entre instituciones es fundamental para reducir desigualdades organizativas y asegurar que todos los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, dispongan de las mismas oportunidades de desarrollo tecnológico".

Un análisis del estado de la administración de Lanzarote

La estrategia fue elaborada por el equipo técnico del Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por J. Ignacio Criado, quien indicó que el proyecto se sustenta en un análisis previo del estado de la administración electrónica en Lanzarote. Este análisis incluyó revisión documental, entrevistas institucionales, talleres de trabajo y un diagnóstico DAFO, permitiendo identificar avances consolidados y retos clave como la gestión de datos, formación del personal, seguridad de los sistemas y liderazgo institucional en modernización.

Asimismo, Ignacio Criado señaló que la estrategia enfatiza la cooperación interadministrativa, la consolidación de estructuras tecnológicas existentes, la armonización de sedes electrónicas municipales y la definición clara de responsabilidades en los procesos de digitalización.

Seis ejes estratégicos

La Estrategia de Administración Electrónica se estructura en seis ejes fundamentales y prevé tres fases de desarrollo: inicial, intermedia y avanzada, mediante proyectos que incluyen la mejora de los servicios digitales, la gestión inteligente de la información, la interoperabilidad entre administraciones y la implantación progresiva de soluciones tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial.

El documento también incorpora un sistema de indicadores para seguimiento y evaluación, asegurando que las acciones se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reforzando la transparencia, eficiencia y orientación al valor público en la administración.

Una administración moderna

Con esta estrategia, el Cabildo de Lanzarote busca consolidar un modelo de administración moderna que promueva la cooperación entre instituciones y reduzca desigualdades tecnológicas entre los distintos municipios. La implementación progresiva de estos ejes estratégicos permitirá una gestión pública más eficiente, segura y orientada a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo el liderazgo institucional en materia de digitalización y modernización administrativa.