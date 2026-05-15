El Gobierno de Canarias inicia la restauración paisajística de la carretera LZ-3 con una inversión de 1,8 millones de euros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó este viernes en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento de Canarias sobre los avances en el proyecto de restauración ambiental y paisajística de los márgenes de la carretera LZ-3, una intervención que busca mejorar la integración territorial, ambiental y visual de este eje viario de entrada a la capital insular.

Una inversión de 1.825.000 euros

Rodríguez explicó que la Consejería formalizó el encargo para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, con una inversión de 1.825.000 euros, financiada con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Señaló que se trata de “un proyecto perfectamente replicable a otros rincones del Archipiélago”, como ya se ha hecho con iniciativas similares, incluido el falso túnel de Pie de Bascos, recientemente inaugurado.

El consejero detalló que, tras los informes técnicos de los distintos servicios, se ha reforzado la necesidad de mantener un control exhaustivo sobre las actuaciones previstas, dado el valor ambiental y paisajístico del entorno donde se desarrollará la intervención.

Las directrices del paisaje lanzaroteño

Las directrices del paisaje asociadas al proyecto requieren una supervisión especial de la administración pública durante todas las fases del proceso.

Esta medida permitirá reforzar la capacidad operativa y técnica necesaria para ejecutar las distintas prestaciones vinculadas a la actuación, garantizando que la integración visual y ambiental cumpla con los estándares previstos.

Asimismo, Rodríguez informó que el proyecto fue remitido esta semana al servicio de supervisión correspondiente. Una vez se obtenga el informe favorable, podrá continuar el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva y la posterior licitación de las obras.

LZ-3, una estrategia más amplia

La restauración de la LZ-3 forma parte de una estrategia más amplia de la Consejería para mejorar la integración paisajística de carreteras y vías públicas en Canarias, asegurando que las intervenciones respeten el entorno natural y el valor visual de los accesos a las localidades.

Con la supervisión continua y el control técnico reforzado, se busca replicar esta experiencia en otros tramos del Archipiélago, contribuyendo a una planificación territorial más sostenible y coherente.