Afibrolan cumple 25 años al frente de la lucha contra las enfermedades raras

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, puso en valor «la dedicación y el esfuerzo constante de Afibrolan en 25 años acompañando a personas que conviven diariamente con enfermedades muchas veces invisibilizadas». Asimismo, destacó «el papel fundamental que desempeñan las asociaciones sociosanitarias en Lanzarote, generando espacios de apoyo, escucha y orientación para mejorar la calidad de vida de muchas familias».

Además, la presidenta de la Asociación, Paula Lago, agradeció el respaldo institucional y el trabajo realizado por todas las personas que han formado parte de la asociación durante estos 25 años. «Afibrolan ha sido un espacio de apoyo y unión para muchas personas que necesitaban sentirse comprendidas y acompañadas. Seguiremos trabajando para dar visibilidad a esta enfermedad y defender los derechos de quienes la padecen», afirmó.

Por su parte, la trabajadora social Claudia Ramones subrayó que «muchas personas con fibromialgia siguen enfrentándose a la incomprensión social y a dificultades para acceder a recursos adecuados, por lo que es fundamental continuar trabajando desde la sensibilización y el acompañamiento profesional».

Durante el acto, el Cabildo de Lanzarote hizo entrega a la asociación de una placa conmemorativa y de la figura Diver como reconocimiento al trabajo realizado por la entidad desde su creación.

El encuentro reunió a personas usuarias de la asociación en una jornada centrada en la visibilización y concienciación sobre estas enfermedades crónicas, así como en la necesidad de seguir avanzando en investigación, recursos y comprensión social.

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El acto incluyó la lectura de un manifiesto por parte de la trabajadora social de la asociación, Claudia Ramones, en el que se reivindicó una mayor implicación institucional y social para mejorar la atención, la investigación y el reconocimiento de estas patologías.