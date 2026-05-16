Hermida canta a Uga con el pueblo pidiendo 'que no se acabe la noche'

Jaleado por el público reunido en el recinto festivo del pueblo de Uga, el joven artista Gonzalo Hermida finalizó su concierto de este viernes, Día Grande de San Isidro, cantando entre el público un tema convertido en toda una alegoría a las dos horas intensas de música y conexión: 'Que no se acabe la noche'. Hermida cantaba y cantaba y sus fans, efectivamente, pretendían alargar esta velada estupenda de liberación de emociones.

Acompañado de su extraordinario talento para componer e interpretar, de un carisma arrollador y de una pedazo de banda con cuatro músicos, dale que te pego, sumando a su voz y guitarra, Gonzalo Hermida llegó a Uga para compartir éxitos de su álbum más reciente, Bandera Libertad, pero su actuación fue mucho más que la fría presentación de un disco, su actuación fue un derroche de música escrita con sentimiento e interpretada con calidad musical, engalanada aún más por la fuerza escénica que atesora el cantautor gaditano.

El público se lo pasó muy bien son su directo en Uga, es la foto final de la actuación. Hermida es un artista cercano que conecta fácil a través de sus letras, así que no es casual que grandes cantantes españoles escudriñen en su universo composiciones para interpretar.

Gonzalo Hermida compartió con Uga una veintena de sus canciones, temas de amor y reflexión. 'La Vida es hoy', no se cansó de vociferar, como un llamado a vivir a tope el presente porque mañana no sabemos si estamos. Y así, fue lanzando mensajes cantados que no solo suenan bien, sino que estremecen: 'Nadie se muere de amor', 'La Bandera', 'Esperanza al corazón' y 'Que viva la vida', entre otras canciones.

Uga disfrutó de una noche espectacular, que como todo en la vida, tuvo su fin, pero a ver si alguien se atreve a quitarle lo bailao al pueblo. En nombre del Ayuntamiento de Yaiza, el alcalde, Óscar Noda, y el concejal de Festejos, Daniel Medina, agradecen a la Comisión de Fiestas de Uga y al personal municipal su trabajo y empeño para organizar y realizar una fiestas plagadas de actividades y talento.

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Asimismo, la Administración valora el trabajo de la Policía Local de Yaiza, Protección Civil y todos los cuerpos de seguridad y emergencias que velaron por la seguridad ciudadana, y por supuesto, la participación del público, de vecinos y vecinas y artistas, sin olvidar a ventorrilleros y técnicos de sonido e iluminación.