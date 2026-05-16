Salvan la vida a una submarinista en Lanzarote

Una submarinista de unos 50 años ha sido recuperada en estado grave este viernes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una inmersión en la Playa Los Fariones, en el municipio lanzaroteño de Tías. La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió revertir la parada antes de su traslado al hospital.

El incidente se produjo sobre las 15:09 horas del 15 de mayo, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una persona había sido rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria durante una actividad de submarinismo.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias integrado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento-Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (GES-Emerlan), Guardia Civil y Policía Local.

Los primeros en intervenir fueron los miembros del GES-Emerlan, que comenzaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) utilizando además un desfibrilador externo semiautomático (DESA) con el objetivo de mantener con vida a la afectada hasta la llegada del personal sanitario.

Posteriormente, los sanitarios del SUC continuaron con técnicas avanzadas de reanimación en el lugar del incidente. Gracias a estas maniobras especializadas, lograron revertir la parada cardiorrespiratoria antes de estabilizar a la mujer y proceder a su evacuación urgente.

La afectada fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde ingresó con pronóstico grave.

Amplio despliegue de emergencias en Tías

En el operativo participaron una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de emergencias y fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil y la Policía Local colaboraron en la coordinación del dispositivo desplegado en la zona turística de Puerto del Carmen y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.