CC reclama que las obras en la LZ-3 respeten la identidad del paisaje

La parlamentaria lanzaroteña del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Calero, reclamó el pasado viernes al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que garantice que el proyecto de integración paisajística y restauración ambiental de la LZ-3, la Circunvalación de Arrecife, se desarrolle respetando plenamente la identidad territorial y paisajística de Lanzarote.

Durante su intervención parlamentaria, Cristina Calero defendió que el paisaje lanzaroteño «es una de las principales señas de identidad de la Isla» y subrayó que cualquier actuación sobre la red viaria debe ir mucho más allá «del simple asfalto y hormigón», especialmente en un territorio declarado Reserva de la Biosfera.

La diputada nacionalista recordó que la Consejería ha destinado 1,85 millones de euros, a través de un encargo a la empresa pública Gestur, para ejecutar este proyecto de embellecimiento de la LZ-3, una infraestructura que calificó como «arteria vital» y que, a su juicio, «debe convertirse en un escaparate de la singularidad territorial de Lanzarote».

Asimismo, Calero señaló que desde el Cabildo de Lanzarote y las áreas de Paisaje y Reserva de la Biosfera se ha solicitado la revisión del proyecto al considerar que plantea «una excesiva artificialización y una disonancia con el entorno volcánico que define a la isla». En este sentido, la parlamentaria lanzaroteña defendió además el papel del equipo Biocrit, especializado en el estudio crítico del paisaje insular, cuyo asesoramiento técnico considera «fundamental» para garantizar que las actuaciones previstas en los márgenes y enlaces de la LZ-3 se ajusten a las Directrices del Paisaje de Lanzarote.

Durante su pregunta al consejero, Cristina Calero reclamó garantías sobre varios aspectos clave del proyecto, entre ellos la austeridad y sobriedad de las actuaciones, evitando el sobredimensionamiento y el uso excesivo de especies ornamentales ajenas al paisaje lanzaroteño; la prioridad en el uso de materiales locales como el rofe rojo, bermejo y negro; la eliminación de elementos artificiales en las medianas y la apuesta por especies nativas; así como la incorporación de estudios tridimensionales y análisis de impacto visual que permitan evaluar adecuadamente la integración de la obra en el entorno.

«La dirección estratégica y el control técnico de este proyecto deben mantenerse firmes en los criterios de integración paisajística y funcionalidad ecológica», defendió Cristina Calero, quien insistió en que Lanzarote «no necesita proyectos que intenten disfrazar la carretera, sino intervenciones que la integren en el malpaís y la piedra natural».

Asimismo, puso como ejemplo actuaciones realizadas en las Peñas del Chache y reiteró que las directrices del paisaje «no son simples recomendaciones estéticas, sino criterios estratégicos de ordenación territorial».

Noticias relacionadas

Finalmente, la diputada expresó su deseo de que el inicio de las obras previsto para este ejercicio 2026 «marque un antes y un después en la manera de entender las infraestructuras en Lanzarote», apostando por modelos que integren funcionalidad, sostenibilidad y respeto al paisaje volcánico de la Isla.