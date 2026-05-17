El Ironman obliga a numerosos cierres de carreteras el 23 de mayo
El Cabildo informa de los cortes de tráfico y las rutas alternativas durante la jornada
El Club La Santa Ironman Lanzarote provocará numerosos cortes de tráfico en la Isla el 23 de mayo.
Así, en Haría, habrá cierre principal de la LZ-10 de 09.00 a 17.30; Yé quedará incomunicado entre 10.30 y 16.00 y también habrá cortes en LZ-201, LZ-202, LZ-203 y LZ-1. Los accesos alternativos habilitados por LZ-208 y calles interiores. En Teguise, se cerrará la LZ-30 de 08.00 a 18.00 y no habrá acceso en LZ-10, LZ-404 y varios tramos de LZ-1.a. En Famara solo tendrá acceso por la LZ-410.
En el municipio de Yaiza los cortes será en la LZ-30, carretera de La Geria, LZ-2 y LZ-67, con restricciones entre entre las 07.30 y 13.30 según tramo y los accesos alternativos serán por LZ-701 y LZ-702.
En el municipio de Tinajo habrá restricciones en LZ-67, Avenida Mancha Blanca y LZ-56; en el Parque Nacional de Timanfaya permanecerá cerrado de 08.00 a 13.30.
En San Bartolomé, se procede al cierre de la LZ-30 hasta las 18.30; cortes en Playa Honda desde mediodía hasta la noche.
En cuanto a Tías, la Avenida Las Playas de Puerto del Carmen estará cerrada de 11.00 a 01.00 horas.
Por último, en Arrecife se cerrará la Avenida Secundino Delgado 13.30 a 20.30 horas.
Desde el Cabildo, se recomienda evitar desplazamientos largos durante la prueba, que se consulten rutas alternativas antes de salir y respetar señalización provisional e indicaciones policiales.
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