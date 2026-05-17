El Ironman obliga a numerosos cierres de carreteras el 23 de mayo

El Club La Santa Ironman Lanzarote provocará numerosos cortes de tráfico en la Isla el 23 de mayo.‬

Así, en Haría, habrá cierre principal de la LZ-10 de 09.00 a 17.30; Yé quedará incomunicado entre 10.30 y 16.00 y también habrá cortes en LZ-201, LZ-202, LZ-203 y LZ-1. Los accesos alternativos habilitados por LZ-208 y calles interiores. En Teguise, se cerrará la LZ-30 de 08.00 a 18.00 y no habrá acceso en LZ-10, LZ-404 y varios tramos de LZ-1.a. En Famara solo tendrá acceso por la LZ-410.‬

En el municipio de Yaiza los cortes será en la LZ-30, carretera de La Geria, LZ-2 y LZ-67, con restricciones entre entre las 07.30 y 13.30 según tramo y los accesos alternativos serán por LZ-701 y LZ-702.‬

En el municipio de Tinajo habrá restricciones en LZ-67, Avenida Mancha Blanca y LZ-56; en el Parque Nacional de Timanfaya permanecerá cerrado de 08.00 a 13.30.‬

En San Bartolomé, se procede al cierre de la LZ-30 hasta las 18.30; cortes en Playa Honda desde mediodía hasta la noche.‬

En cuanto a Tías, la Avenida Las Playas de Puerto del Carmen estará cerrada de 11.00 a 01.00 horas.‬

Por último, en Arrecife se cerrará la Avenida Secundino Delgado 13.30 a 20.30 horas.‬

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Desde el Cabildo, se recomienda evitar desplazamientos largos durante la prueba, que se consulten rutas alternativas antes de salir y respetar señalización provisional e indicaciones policiales.