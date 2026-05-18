Antonio Lobato cae rendido a Lanzarote y a un restaurante de Teguise

Lanzarote vuelve a demostrar que tiene algo especial. Da igual cuántas veces se visite. La isla de los volcanes mantiene intacta esa capacidad de sorprender incluso a quienes están acostumbrados a recorrer medio mundo. Esta vez quien cayó rendido a sus paisajes, su gastronomía y su ambiente fue el periodista deportivo y narrador de Fórmula 1 Antonio Lobato, que aprovechó unos días de desconexión antes de una intensa agenda internacional para disfrutar de algunos de los rincones más emblemáticos de la isla.

El comunicador compartió varias publicaciones en redes sociales durante su estancia en Lanzarote. En ellas dejó claro que la experiencia le impactó especialmente. “No importa las veces que venga, Lanzarote siempre es espectacular. Paisaje bestial, único y una gastronomía y una gente increíble. Muy recomendable Teguise y el camino hacia aquí pasando por Femés, Uga, Nazaret…”

Un mensaje sencillo, pero muy revelador, que resume perfectamente una de las grandes fortalezas de Lanzarote: la combinación entre naturaleza volcánica, pueblos con encanto y una cocina local cada vez más valorada por visitantes nacionales e internacionales.

Un viaje exprés antes del GP de Canadá

La escapada del periodista fue breve, pero intensa. El propio Lobato explicó que regresaba a casa después de unos días frenéticos que continuarían inmediatamente con nuevos desplazamientos. “Fin del viaje express a Lanzarote. Una isla fascinante, con paisajes sobrecogedores. Vuelta a casa, tres días a Berlín, uno a Barcelona y GP de Canadá… Semana intensa por delante!!!”

Antonio Lobato disfrutando de la brisa lanzaroteña / Antonio Lobato

Las palabras del narrador de Fórmula 1 reflejan algo que muchos turistas experimentan al visitar la isla: Lanzarote funciona como un auténtico paréntesis emocional. Un lugar donde el tiempo parece ir más lento pese a la intensidad visual de sus paisajes.

Y en medio de esa experiencia, hubo una parada gastronómica que no pasó desapercibida.

El restaurante de Teguise que conquistó a Antonio Lobato

Uno de los lugares señalados durante su paso por la isla fue El Recoveco de Nara, un restaurante situado en pleno corazón de la Villa de Teguise.

El establecimiento se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más populares del casco histórico gracias a una propuesta basada en tapas caseras, cocina canaria reinterpretada y un ambiente relajado que conecta especialmente bien con el visitante que busca autenticidad.

La filosofía del local queda resumida en su propio lema: “Tapas caseras con mucho amor y buen rollo”. Y precisamente esa mezcla entre cercanía, producto local y recetas reconocibles parece haber encajado con la experiencia del periodista.

Ubicado en una de las plazas más conocidas del municipio, el restaurante se beneficia además del enorme atractivo turístico de Teguise, considerado uno de los pueblos más bonitos de España y uno de los grandes referentes históricos de Canarias.

Tapas canarias y producto local como sello de identidad

Entre las especialidades más conocidas del restaurante destacan varios platos muy vinculados a la gastronomía insular.

Las papas bonitas con mojo verde y mojo rojo, elaboradas con papas arrugadas negras y mojos artesanales, representan uno de los sabores más reconocibles de Canarias.

También sobresalen las berenjenas crujientes con miel de palma, uno de los platos recomendados por la propia casa y que mezcla texturas dulces y saladas muy habituales en la cocina isleña.

Otro de los productos estrella son los quesos de Lanzarote de Finca de Uga, premiados con medallas nacionales e internacionales y acompañados de mermeladas caseras, frutos secos y dulce de guayaba.

La carta incorpora además elaboraciones como:

Champiñones rellenos de queso semicurado con miel de palma.

con miel de palma. Croquetas caseras de jamón ibérico, gambas o bacalao.

de jamón ibérico, gambas o bacalao. Pulpo a la plancha con mojo verde .

. Lapas con cilantro, uno de los productos marinos más característicos de Canarias.

Cabrito lechal de Nazaret cocinado a fuego lento.

de Nazaret cocinado a fuego lento. Rabo de toro elaborado durante siete horas.

A ello se suma una amplia selección de vinos de Lanzarote, especialmente malvasías volcánicas, cada vez más reconocidas dentro y fuera del archipiélago.

La ruta que enamora a quienes visitan Lanzarote

Antonio Lobato no solo habló del restaurante. También destacó el recorrido hasta llegar a Teguise, mencionando lugares como Femés, Uga y Nazaret.

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Se trata de una de las rutas más espectaculares de Lanzarote, especialmente para quienes quieren descubrir la esencia volcánica y rural de la isla.