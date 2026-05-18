Arrecife refuerza la vigilancia policial en los barrios con patrullas diarias y nuevas unidades especializadas

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha un refuerzo de la presencia de la Policía Local en distintos barrios de la capital lanzaroteña mediante patrullas permanentes y una mayor actividad preventiva en las calles.

La medida ha sido impulsada por el alcalde de la ciudad, Yonathan de León, quien además dirige directamente el área de Policía Local. Según ha explicado el consistorio este lunes, durante el mes de mayo ya se está desarrollando un despliegue policial diario en diferentes zonas del municipio con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

El regidor ha pedido además la colaboración ciudadana para comunicar a las fuerzas policiales cualquier situación sospechosa o conducta que pueda ser investigada por las autoridades. Desde el Ayuntamiento consideran que la participación vecinal permite actuar con mayor rapidez y facilita las labores preventivas.

Patrullas a pie y vehículos camuflados

El dispositivo de vigilancia se está desarrollando tanto con agentes uniformados a pie como mediante coches camuflados incorporados recientemente a la flota municipal.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la Policía Local ha sido dotada en los últimos meses de nuevos vehículos y sistemas tecnológicos que permiten a los agentes acceder a bases de datos policiales y mejorar la coordinación operativa.

El consistorio destaca que esta modernización forma parte del plan de mejora de los servicios de seguridad puesto en marcha durante el actual mandato municipal.

Prevención de conflictos

Dentro de esta reorganización policial, la Policía Local de Arrecife también ha incorporado nuevas unidades especializadas orientadas a la prevención y mediación.

Entre ellas figuran los llamados Agentes Tutores, enfocados en la protección de menores y la vigilancia en entornos escolares. Este modelo de policía de proximidad se aplica en numerosos municipios españoles para intervenir en casos de absentismo, conflictos juveniles o situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una unidad especializada en prevención de la violencia en el ámbito deportivo y en otros espacios de convivencia.

Esta unidad está integrada por agentes con formación específica y centra su trabajo en la detección temprana de conductas conflictivas, labores de mediación y actuaciones preventivas, especialmente en actividades donde participan menores de edad.

Actuaciones contra fumaderos y ocupaciones violentas

Otro de los ejes de actuación destacados por el grupo de gobierno municipal es el control de inmuebles utilizados presuntamente para el consumo y tráfico de drogas.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la Policía Local ha realizado durante los últimos 48 meses un seguimiento de lugares conocidos como “fumaderos” y puntos de trapicheo, logrando intervenir en cerca de una veintena de inmuebles, entre viviendas, almacenes y edificios en estado ruinoso.

Desde el consistorio señalan que estos espacios generaban situaciones de inseguridad y conflictos vecinales en varias zonas de la capital.

Además, el Ayuntamiento subraya que la Policía Local de Arrecife mantiene un servicio operativo durante las 24 horas destinado a prevenir ocupaciones violentas de viviendas e inmuebles.

El Consistorio capitalino insiste en que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para detectar situaciones de riesgo o comportamientos delictivos.