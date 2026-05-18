Lanzarote homenajea a once nuevos especialistas sanitarios que finalizan su residencia médica

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, homenajeó a los Médicos Internos Residentes (MIR) que han finalizado su especialidad en un acto celebrado el viernes 15 de mayo en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote.

En total, once nuevos especialistas recibieron la acreditación que formaliza el cierre de su etapa de residencia: siete en Medicina Familiar y Comunitaria, dos en Geriatría, una especialista en Pediatría y el primer especialista en Medicina Interna formado en la Gerencia sanitaria lanzaroteña.

El encuentro reunió a responsables de la organización sanitaria insular, entre ellos el gerente Pablo Eguia, la directora de Atención Primaria María Eugenia Perdomo, el director médico del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, Luis Carlos Moreno, la directora de Calidad y Procesos María Hernández y la responsable de la Comisión de Docencia Verónica Gutiérrez, además de tutores, colaboradores docentes, compañeros y familiares.

Compromiso con la sanidad lanzaroteña

Durante el acto, los nuevos especialistas presentaron los proyectos desarrollados a lo largo de la residencia, trabajos que fueron valorados y aprobados por las unidades docentes correspondientes, como parte del itinerario formativo que culmina con la acreditación final.

Según se expuso, la formación se ha extendido entre cuatro y cinco años, un periodo en el que los MIR han trabajado tutelados por distintos servicios médicos y de urgencias, combinando la práctica asistencial con formación teórica y participación en cursos, seminarios, estudios y comunicaciones científicas.

En su intervención, el gerente Pablo Eguia puso el foco en la evolución profesional del grupo: “destacó su crecimiento profesional, su capacidad de adaptación y su compromiso con la sanidad lanzaroteña durante este periodo formativo”, además de subrayar “la excelente preparación recibida” por parte de los profesionales de las distintas unidades docentes.

"Hay una excelente calidad humana y profesional"

La responsable de Docencia, Verónica Gutiérrez, dirigió un mensaje de agradecimiento a quienes sostienen el día a día de la formación especializada. En sus palabras, agradeció “el trabajo de los tutores y de los equipos que colaboran en la formación de los especialistas”, con quienes, añadió, se comparte conocimiento y se impulsa el trabajo en equipo.

Gutiérrez también quiso resaltar el perfil con el que concluye esta promoción, aludiendo a “la excelente calidad humana y profesional” de los nuevos especialistas que se incorporan a los centros sanitarios y hospitalarios de Lanzarote, un aspecto que la Gerencia sitúa como clave para consolidar su modelo docente.

Actos como este funcionan, además, como cierre visible de un proceso que suele desarrollarse lejos del foco público y que resulta determinante para garantizar el relevo de profesionales en el sistema sanitario, especialmente en territorios insulares donde la captación y estabilización de especialistas es un reto constante.

Once nuevos especialistas durante la gala. / LP/DLP

La Gerencia recordó que el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ha sido acreditado recientemente por el Ministerio de Sanidad para la formación en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, lo que amplía el mapa de especialidades que pueden formarse en la isla.

En la actualidad, detalló la organización, se forman 47 MIR en la Gerencia Sanitaria de Lanzarote en Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Geriatría, Medicina Interna y Traumatología. A esta cifra se suman 23 Enfermeras Internas Residentes (EIR) que realizan su formación en distintas especialidades en los centros sanitarios lanzaroteños.