El programa ‘Raíces del Cambio - Epicentro Lanzarote’ logra un 38% de inserción laboral entre sus participantes

La iniciativa Raíces del Cambio - Epicentro Lanzarote ha cerrado su primera edición con un balance positivo marcado por la formación de personas en situación de vulnerabilidad y por la inserción laboral de parte de los participantes durante el propio desarrollo del proyecto.

El programa concluyó oficialmente el pasado viernes con la entrega de diplomas al alumnado y con resultados que, según las entidades organizadoras, reflejan el impacto de este modelo de colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones del tercer sector.

La iniciativa se desarrolló entre el 13 de abril y el 8 de mayo en Lanzarote y estuvo orientada a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión social mediante formación teórica, aprendizaje práctico y contacto directo con empresas de la isla.

Clausura del programa Raíces del Cambio – Epicentro Lanzarote. / La Provincia

Formación práctica y competencias profesionales

Durante cuatro semanas, los participantes recibieron formación en distintas áreas relacionadas con agricultura, jardinería y frutería, además de contenidos vinculados a habilidades personales y competencias transversales.

El programa combinó clases teóricas con prácticas en entornos laborales reales, una metodología que buscaba facilitar el acceso al mercado de trabajo y mejorar la adaptación profesional del alumnado.

Desde la organización destacan que este enfoque permitió trabajar tanto los conocimientos técnicos como aspectos relacionados con la responsabilidad, el trabajo en equipo, la constancia o la capacidad de adaptación.

La formación estuvo dirigida a personas derivadas desde entidades sociales como Adislan, El Cribo y Tribarte, que participaron en el acompañamiento social y seguimiento de los participantes durante todo el proceso.

Según los datos facilitados por la organización, el 89% del alumnado completó satisfactoriamente el itinerario formativo.

Más de un tercio de los participantes consiguió empleo

Uno de los aspectos más destacados del programa fue la inserción laboral directa de un 38% de los participantes.

Parte del alumnado fue contratado durante el desarrollo del propio proyecto por empresas colaboradoras como Grupo Chacón y Grupo Martínez Abolafio, a través de firmas vinculadas como Lanzarote Golf.

La fase práctica también contó con la colaboración de Villas Alondra, empresa que participó acogiendo a participantes en entornos laborales reales.

Las entidades impulsoras consideran que estos resultados reflejan la importancia de conectar directamente la formación con las necesidades reales del tejido empresarial de la isla.

Clausura del programa Raíces del Cambio – Epicentro Lanzarote. / La Provincia

Colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales

El proyecto fue promovido por Grupo Chacón, Fundación Martínez Abolafio y La Buena Huella.

Además, contó con respaldo institucional del Cabildo de Lanzarote y de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias.

Durante el acto de clausura participaron representantes públicos y privados vinculados al proyecto, quienes coincidieron en destacar la necesidad de seguir impulsando iniciativas de este tipo para facilitar oportunidades laborales y reducir situaciones de exclusión social.

El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, subrayó la importancia de extender este tipo de programas al conjunto del archipiélago mediante la colaboración institucional y empresarial.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, defendió la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas centradas en generar oportunidades de inclusión laboral.

Las entidades destacan el compromiso del alumnado

Desde la organización también se puso en valor la actitud mostrada por los participantes durante las semanas de formación.

La presidenta de la Fundación Martínez Abolafio, Katy Martínez, destacó que el programa “ha sido mucho más que formación”, insistiendo en el valor de la cooperación entre administraciones, empresas y entidades sociales para generar cambios reales.

En representación de La Buena Huella, Víctor Fernández defendió la importancia de crear itinerarios formativos conectados directamente con el empleo y consolidar este tipo de proyectos como herramientas estables de inserción laboral.

Mientras, Sonia Rabazo, representante de Grupo Chacón, felicitó al alumnado y resaltó la necesidad de apostar por el talento y ofrecer oportunidades reales de incorporación al mercado laboral.

Preparan una nueva edición del proyecto en Lanzarote

Tras los resultados obtenidos, las entidades impulsoras ya trabajan en la preparación de una nueva edición del programa que podría desarrollarse a lo largo de este año.

El objetivo pasa por ampliar el alcance del proyecto y continuar generando oportunidades formativas y laborales para personas con dificultades de acceso al empleo en Lanzarote.