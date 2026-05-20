El bungaló de Zapatero en Lanzarote: una casa con vistas al mar en una urbanización con viviendas de más de un millón de euros

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), investigado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y la falsedad documental, mantiene desde hace años una estrecha relación con Lanzarote, isla en la que decidió establecer su segunda residencia tras adquirir un bungaló en la exclusiva urbanización Island Homes, conocida popularmente como Los Noruegos, situada a escasos metros de la playa de Famara (municipio de Teguise). Zapatero negó ayer haber realizado "jamás" ninguna gestión relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra "ante ninguna administración o el sector público".

La urbanización se encuentra en una de las zonas más valoradas del noroeste de Lanzarote, a los pies del Risco de Famara y frente al océano Atlántico. El entorno destaca por su tranquilidad, las vistas panorámicas y la cercanía a una de las playas más conocidas del archipiélago canario.

Zapatero compró la propiedad en 2017 y posteriormente realizó diversas reformas para adaptar la vivienda a sus necesidades. Entre las actuaciones llevadas a cabo también se reforzaron aspectos relacionados con la seguridad, debido a que el exdirigente socialista continúa contando con escolta personal por su condición de expresidente del Ejecutivo español.

Bungaló de José Luis Rodríguez Zapatero en Famara, en Lanzarote, antes de su reforma / La Provincia

Viviendas con parcelas privadas y vistas al mar

Las casas de la urbanización Los Noruegos presentan una arquitectura característica, con construcciones en forma de media luna distribuidas sobre parcelas individuales que rondan los 1.000 metros cuadrados. Muchas de estas viviendas han sido reformadas por sus propietarios en los últimos años, incorporando mejoras como piscinas privadas y ampliaciones. Además de la vivienda de Zapatero, otra de las casas más relevantes de la misma urbanización es la del modelo internacional John Kortajarena, quien se estableció en Los Noruegos antes que Zapatero.

El mercado inmobiliario de la zona refleja el elevado valor de estas propiedades. En plataformas especializadas como Idealista aparecen actualmente anuncios de viviendas en esta urbanización con precios superiores al millón de euros.

Uno de los inmuebles ofertados corresponde a un bungalow de 75 metros cuadrados con tres dormitorios, ubicado en primera línea de playa y con vistas al Atlántico y al Risco de Famara. El precio de venta anunciado supera los 1,2 millones de euros.

Vista de la urbanización Los Noruegos, en Famara, donde tiene un bungaló José Luis Rodríguez Zapatero. / La Provincia

Otro chalet disponible en la misma zona alcanza los 1,3 millones de euros tras una reciente rebaja. La vivienda cuenta con más de 120 metros construidos sobre una parcela cercana a los 1.000 metros cuadrados y también ha sido reformada.

La relación de Zapatero con Lanzarote comenzó antes de llegar a La Moncloa

La conexión de Zapatero con Lanzarote no es reciente. El vínculo del expresidente con la isla de los volcanes comenzó a consolidarse a finales de 2003, pocos meses antes de ganar las elecciones generales de 2004.

Desde entonces, sus visitas al territorio lanzaroteño fueron frecuentes tanto durante su etapa al frente del Gobierno como después de abandonar la Presidencia. Durante varios veranos, concretamente en 2005, 2006 y 2009, pasó periodos de descanso en La Mareta, la residencia de Patrimonio Nacional en la localidad turística de Costa Teguise, en la que también pasa sus vacaciones desde hace varios años el presidente español, Pedro Sánchez, quien no ha dudado en expresar públicamente su apoyo a Zapatero desde que se conoció ayer martes su imputación en el caso Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero y las 'Kellys', juntos en el acto del PSOE en San Bartolomé / A. F.

Tras dejar el cargo, Zapatero continuó viajando regularmente a Lanzarote. En 2012 se alojó en Puerto Calero, en el municipio de Yaiza, y posteriormente comenzó a pasar largas temporadas en Famara, donde primero alquiló uno de los bungalós de la urbanización antes de adquirir finalmente su propia vivienda hace casi una década.

Una vida discreta durante sus estancias en la isla

A pesar de mantener medidas de seguridad durante sus desplazamientos, la presencia de Zapatero en Lanzarote suele desarrollarse con discreción y normalidad. Vecinos y residentes de la isla aseguran que realiza actividades cotidianas en distintos puntos del territorio insular.

Entre otros lugares, frecuenta establecimientos comerciales de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, donde suele realizar compras de alimentación en un conocido negocio de la zona industrial. También acude, entre otros, al restaurante Restaurante El Risco, situado cerca de su vivienda.

Acto del PSOE de Lanzarote con José Luis Rodríguez Zapatero en La Florida / PSOE Lanzarote

Con el paso del tiempo, sus estancias en Lanzarote han evolucionado desde un perfil más turístico a una relación mucho más integrada con la vida diaria de la isla. Tanto él como su familia, su mujer, Sonsoles Espinosa, y las hijas de ambos, Laura y Alba, mantienen una fuerte vinculación emocional con Famara.

El deporte de Zapatero en Famara

La playa de Playa de Famara está considerada uno de los espacios naturales más representativos de Lanzarote y del conjunto del archipiélago. Con cerca de seis kilómetros de longitud, es conocida por sus condiciones para deportes como el surf, el windsurf o el kitesurf, además de por sus espectaculares vistas al macizo de Famara.

Durante sus estancias en la isla, Zapatero mantiene además hábitos deportivos habituales. Cuando está en Lanzarote suele correr a primera hora de la mañana por la orilla de la playa y caminos de tierra, aprovechando la tranquilidad de la zona.

La playa forma parte del entorno protegido del Archipiélago Chinijo y del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, espacios de alto valor ambiental gestionados por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.

Participación en actos del PSOE en Lanzarote

El PSOE de Lanzarote ha contado con Zapatero en varios de sus actos con su militancia y simpatizantes en la isla. El más reciente se celebró el pasado mes de abril en la Sociedad Democracia, en Arrecife. El partido inauguró su Escuela Feminista en un acto que contó con la presencia del expresidente.

Zapatero realizó durante su intervención en esa cita una reflexión sobre el impacto del feminismo en la sociedad. "Siendo feminista, se es más feliz", expresó Zapatero, defendiendo con firmeza que el feminismo no solo es un motor de progreso social, sino también una herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

El exlíder socialista aprovechó la ocasión para subrayar los avances conseguidos durante los gobiernos del PSOE, resaltando las políticas públicas que han permitido la ampliación de derechos y el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Según Zapatero, el feminismo es un pilar fundamental para continuar con la transformación democrática de España.

Militante honorario del PSOE de Lanzarote

En enero de 2024, El PSOE de Lanzarote nombró militante honorario de la Agrupación Insular del PSOE de Lanzarote a Zapatero, “como público reconocimiento a su vinculación a la isla y su gente, y a la disponibilidad y generosidad que siempre ha mostrado con el PSOE de Lanzarote”.

Dolores Corujo, José Luis Rodríguez Zapateroy Jose Juan Cruz, en el PSOE de Lanzarote en 2024. / PSOE Lanzarote

Durante ese acto, la secretaria general del PSOE de Lanzarote y actual diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores, agradeció la “generosidad y disponibilidad” del expresidente aceptando la invitación para inaugurar la escuela de formación que lleva el nombre del recordado socialista Enrique Pérez Parrilla, expresidente del Cabildo y ex alcalde de Arrecife.

En su intervención, Corujo destacó el relevante papel desempeñado por José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido “fundamental para que este partido se llenara de orgullo por el papel que hemos jugado en la mejor historia de España”. “Las palabras y la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero nos motivaron, nos llenaron de coraje y nos cargaron de razones para demostrar que el futuro no estaba escrito y que le tocaba escribirlo al Partido Socialista".