La Plataforma contra el Ruido, contra festivales junto a casas
El colectivo ciudadano denuncia la escalada de eventos que se organizan en zonas residenciales que perjudican a los residentes
La Plataforma contra el Ruido de Arrecife ha manifestado su «profundo malestar e indignación por la reiterada celebración de conciertos y actos patrocinados por organismos públicos (Ayuntamiento y Cabildo) y privados que cuentan con el visto bueno o la inacción municipal».
«Estos eventos que se siguen programando cerca de las zonas residenciales no tienen en cuenta un derecho fundamental que afecta a la salud y el descanso de los vecinos y vecinas», señala. Y opina que los vecinos soportan desde hace años «una escalada continua de conciertos, festivales y eventos ruidosos que convierten el derecho al descanso en algo secundario frente a intereses políticos y económicos». Creen que ya está bien de buscar el aplauso fácil con fiesta permanente, mientras cientos de residentes ven alterada su salud, su sueño y su calidad de vida.
Entre los ejemplos recientes cita el Festival Isla Latina «que acabó a las tres de la mañana superando con creces los decibelios permitidos por la ley» y los actos en la plaza de Las Palmas e inmediaciones «donde los vecinos se ven afectados por la música de algunos establecimientos y por el ruido que generan las personas que consumen en la calle».
También destaca los ensayos semanales de un grupo de batucada en Valterra y las discotecas de la Marina de Arrecife «que cada fin de semana nos deleitan con una música machacona que puede durar hasta las seis de la mañana».
Música. Lava Live Festival: Iván Ferreiro, Molotov y Los Callaos, el 12 de junio
Lava Live Festival acogerá el 12 de junio la primera parada en Canarias de Iván Ferreiro con Hoy x ayer, la gira con la que el artista gallego celebra 35 años de canciones y revisa su trayectoria desde Piratas hasta su etapa en solitario. La jornada incorporará también la energía de Molotov, mítica banda mexicana y referente del rock latino, cuya presencia refuerza el carácter internacional de una noche concebida como un puente entre el pop-rock español y la escena latina. Su directo ampliará el pulso musical de una cita que reunirá distintas formas de entender el rock en castellano. El cartel se completa con Los Callaos, una de las bandas revelación de Lanzarote, que tendrá la oportunidad de formar parte de una programación junto a artistas de referencia nacional e internacional.
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