La Plataforma contra el Ruido, contra festivales junto a casas

La Plataforma contra el Ruido de Arrecife ha manifestado su «profundo malestar e indignación por la reiterada celebración de conciertos y actos patrocinados por organismos públicos (Ayuntamiento y Cabildo) y privados que cuentan con el visto bueno o la inacción municipal».

«Estos eventos que se siguen programando cerca de las zonas residenciales no tienen en cuenta un derecho fundamental que afecta a la salud y el descanso de los vecinos y vecinas», señala. Y opina que los vecinos soportan desde hace años «una escalada continua de conciertos, festivales y eventos ruidosos que convierten el derecho al descanso en algo secundario frente a intereses políticos y económicos». Creen que ya está bien de buscar el aplauso fácil con fiesta permanente, mientras cientos de residentes ven alterada su salud, su sueño y su calidad de vida.

Entre los ejemplos recientes cita el Festival Isla Latina «que acabó a las tres de la mañana superando con creces los decibelios permitidos por la ley» y los actos en la plaza de Las Palmas e inmediaciones «donde los vecinos se ven afectados por la música de algunos establecimientos y por el ruido que generan las personas que consumen en la calle».

También destaca los ensayos semanales de un grupo de batucada en Valterra y las discotecas de la Marina de Arrecife «que cada fin de semana nos deleitan con una música machacona que puede durar hasta las seis de la mañana».