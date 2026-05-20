Sonidos Líquidos arranca el 6 de junio con todas las entradas agotadas

La bodega La Geria acogió este miércoles la presentación de Sonidos Líquidos 2026, que se celebrará el sábado 6 de junio en el paisaje volcánico de La Geria, considerado el gran protagonista del festival. En el acto participaron representantes del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza, el Gobierno de Canarias, el Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y la organización del evento.

El festival llega con todas las entradas agotadas y más del 70% del público procedente de fuera de la Isla, consolidándose como una de las principales citas culturales de Lanzarote. Después del éxito de los Belingueos de primavera, Sonidos Líquidos afronta su recta final reforzando su apuesta por la sostenibilidad y los ODS, con medidas para minimizar el impacto ambiental y proteger espacios sensibles como La Geria. La organización insistió en el uso de guaguas para acceder al recinto y recordó los cortes de tráfico en la zona.

La principal novedad de esta edición será la ampliación del festival hasta el 28 de junio con una jornada especial en La Graciosa, organizada junto a la Fundación Líneas Romero y el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo. La actividad incluirá contenidos divulgativos sobre el territorio, una salida en catamarán y la actuación de Los Blody en Caleta del Sebo.

En los días previos al evento principal habrá programación cultural en distintos espacios de la isla. Destacan la proyección de Taxi Driver con banda sonora en directo de Zabala y el concierto de Ángela González en la Sala Buñuel. El 6 de junio actuarán artistas como Ginebras, The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Ángel Stanich, Nortec: Bostich + Fussible, Go Cactus, La 126, Dara Ortega y Good Franco.

Durante la presentación, las instituciones y la organización subrayaron el impacto cultural, turístico y económico del festival, que en 2025 generó cerca de tres millones de euros.

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Asimismo, destacaron su capacidad para promocionar Lanzarote a nivel internacional a través de la música, el vino, la gastronomía y el paisaje, consolidando un modelo de evento sostenible y vinculado al territorio.