La asociación de mujeres Mararía pide flexibilizar los criterios de los pisos tutelados ante la falta de vivienda en Lanzarote

La asociación social y cultural para las mujeres Mararía ha solicitado al Cabildo de Lanzarote la revisión de los criterios de permanencia en los pisos tutelados destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad. La entidad considera que la actual crisis de vivienda que atraviesa la isla está dificultando que muchas usuarias puedan abandonar estos recursos residenciales incluso después de haber completado sus procesos de inserción social y laboral.

La petición fue trasladada durante la celebración de la trigésimo segunda asamblea anual de la organización, celebrada en la Sociedad Torrelavega de Arrecife. Allí, la presidenta de la asociación, Nieves Rosa Hernández, hizo balance del trabajo desarrollado durante el último año y expuso las principales dificultades detectadas en la atención social.

Según explicó Hernández, muchas mujeres víctimas de violencia machista o exclusión social logran completar los programas de acompañamiento, acceder a un empleo e iniciar una vida autónoma, pero se encuentran con un obstáculo añadido: la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible en Lanzarote.

La entidad pide revisar los límites temporales de estancia

Ante esta situación, Mararía ha planteado al consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, la posibilidad de flexibilizar los criterios de temporalidad en los pisos tutelados para atender casos considerados extremos.

“Aunque los programas se cumplan y las mujeres logren estabilidad laboral, sigue siendo imposible acceder a una vivienda” Nieves Rosa Hernández — Presidenta de Mararía

La organización entiende que la situación actual del mercado inmobiliario obliga a adaptar algunos protocolos de atención social, especialmente en una isla donde el acceso al alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para numerosos colectivos.

El Cabildo estudia fórmulas de estabilidad para las entidades sociales

Durante la asamblea, Marci Acuña felicitó a la asociación por su trayectoria y reafirmó la voluntad del Cabildo de avanzar hacia fórmulas de financiación más estables para las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito social.

El consejero señaló que su intención es impulsar un sistema de concierto social que permita garantizar mayor estabilidad económica tanto a Mararía como a otras organizaciones que desarrollan servicios esenciales en Lanzarote. No obstante, admitió que los procedimientos administrativos suelen avanzar a un ritmo más lento que las necesidades sociales urgentes.

Además, destacó la reciente apertura del centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en la isla, un recurso impulsado dentro de las políticas públicas de protección y atención especializada frente a las agresiones machistas.

Marci Acuña, Toñín Ramos y Nieves Rosa Hernández. / La Provincia

Más de 1.300 personas atendidas en el último año

Durante la asamblea anual, la entidad también aprobó la gestión realizada durante los últimos doce meses y renovó el respaldo a su actual dirección. La presidenta defendió además la importancia del trabajo coordinado entre asociaciones y administraciones para reforzar la atención social y mejorar los recursos disponibles.

En total, Mararía atendió a 1.314 personas a través de distintos programas desarrollados en municipios como Tías, San Bartolomé, Arrecife, Haría y Yaiza.

Las actuaciones incluyeron banco de alimentos, reparto de juguetes, servicios de información y asesoramiento social, además de más de 2.000 intervenciones individualizadas.

En el caso de los pisos tutelados, durante el último año pasaron por estos recursos 25 mujeres y 29 menores. A ello se suma la labor preventiva y de sensibilización realizada mediante 16 puntos violeta instalados en verbenas, festivales y eventos públicos celebrados en Lanzarote.