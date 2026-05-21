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Canal Gestión solicita la resolución del contrato y culpa al Consorcio del Agua de Lanzarote de graves incumplimientos

La empresa concesionaria de la producción de agua en Lanzarote y La Graciosa asegura que el Consorcio no ejecutó inversiones comprometidas y destinó el canon a otros fines, según la adjudicataria

Central de Desalación Díaz Rijo, en Arrecife.

Central de Desalación Díaz Rijo, en Arrecife. / La Provincia

La Provincia

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Arrecife

Canal Gestión Lanzarote ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión del servicio urbano del agua en Lanzarote y La Graciosa, al considerar que el Consorcio del Agua ha incumplido gravemente sus obligaciones contractuales.

La empresa concesionaria denuncia que el Consorcio no ejecutó inversiones comprometidas por valor de 78,7 millones de euros y que los 50 millones adelantados por Canal como canon fueron destinados a otros fines, en lugar de mejorar las infraestructuras hidráulicas.

Según la compañía, esta falta de inversión ha provocado el deterioro de la red y perjudicado tanto a la ciudadanía como a la operativa del servicio.

Bloqueo de actualización de las tarifas

Canal Gestión también acusa al Consorcio de bloquear desde 2017 la actualización de tarifas prevista en el contrato, pese a existir una sentencia firme favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La empresa cifra en más de 40 millones de euros el déficit generado por esta situación.

Asimismo, esta sociedad mercantil denuncia modificaciones contractuales y órdenes de obra impuestas unilateralmente, así como una intervención cautelar del servicio que considera injustificada.

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Por ello, Canal Gestión solicita la resolución del contrato y una compensación económica por los perjuicios sufridos, sin descartar nuevas acciones legales en este asunto.

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