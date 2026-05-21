Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2026: miembros del jurado y gala de clausura

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2026 arrancó el pasado 11 de mayo y celebrará su gala de clausura el próximo sábado, día 23. La programación incluye proyecciones, concursos, formación y actividades inclusivas en distintos espacios de la isla. La cita reúne a cineastas, estudiantes y público general en torno a más de 60 cortometrajes que se han presentado a concurso en esta edición.

La cita cuenta con la participación de cineastas, intérpretes, alumnado y público general, consolidando así un evento que en los últimos años ha reforzado su presencia dentro del calendario cultural canario. La organización mantiene además su apuesta por acercar el cine a diferentes colectivos sociales y por impulsar el talento emergente dentro y fuera de Lanzarote.

Más de 60 obras entre cortos, documentales y animación

La programación oficial incluye más de 60 trabajos audiovisuales entre cortometrajes, sesiones especiales y obras a concurso. Las proyecciones se desarrollan en varios espacios culturales de la isla, entre ellos el CIC El Almacén, el Teatro Víctor Fernández Gopar 'El Salinero' y Multicines Atlántida.

El eje principal del festival vuelve a estar formado por las secciones oficiales a concurso, divididas en las categorías de Ficción Nacional, Ficción Internacional, Documental, Animación y Cortos Canarios. Estas sesiones tendrán lugar entre el 18 y el 22 de mayo en el CIC El Almacén y estarán abiertas al público con entradas a precios populares.

Como ya ocurrió en anteriores ediciones, los asistentes podrán participar en la elección del Premio del Público mediante votación tras las proyecciones.

Estrenos y encuentros con directores

La programación del festival también ha incluido proyecciones especiales de largometrajes recientes acompañadas de coloquios con sus responsables. Entre las películas proyectadas figuran De todos lados un poco, dirigida por Álex O’Dogherty; La deuda, del cineasta Daniel Guzmán; y Yo no moriré de amor, realizada por Marta Matute.

Las sesiones tuvieron lugar en la Sala Buñuel del CIC El Almacén y permitieron al público intercambiar impresiones con los directores y directoras invitados.

Apuesta por nuevos creadores

Uno de los apartados más destacados volvió a ser el Certamen de Cortos Exprés Roberto Pérez Toledo, una iniciativa centrada en la creación audiovisual en tiempo limitado. Los participantes tuvieron que grabar y montar un cortometraje entre el 11 y el 17 de mayo, antes de la gala final de entrega de premios.

El certamen recuerda la figura del cineasta lanzaroteño Roberto Pérez Toledo, reconocido por su trabajo dentro del panorama audiovisual nacional.

Además, el festival ha impulsado actividades destinadas a jóvenes creadores y centros educativos. Entre ellas destaca el Certamen de Cortometrajes Escolares, dirigido al alumnado de distintos colegios e institutos de la isla.

A estas propuestas se suman también el Certamen de Murales de Cine, que volvió a transformar la plaza de El Almacén en un espacio artístico al aire libre, y el Concurso de Escaparatismo, una actividad que busca implicar al comercio local de Arrecife en la programación cultural del festival.

Cine accesible y participación social

La dimensión social y educativa ha seguido teniendo un peso importante dentro del evento. Durante el pasado mes de abril ya se celebraron varias sesiones de cortometrajes infantiles en las que participaron más de una veintena de centros educativos y alrededor de 4.500 escolares.

La organización también proyectó nuevas proyecciones dirigidas a personas mayores, entidades sociales y usuarios del centro penitenciario de Tahíche.

Dentro de este apartado destacó nuevamente Mayores Sin Reparo, una iniciativa que permitió a personas residentes en centros de día y residencias participar en la creación de cortometrajes junto a equipos profesionales del ámbito audiovisual. La gala de esta actividad se celebró el pasado 13 de mayo en el Teatro Municipal de Tías.

Este tipo de propuestas buscan fomentar la inclusión cultural y facilitar el acceso al cine a colectivos que habitualmente tienen menos presencia en este tipo de eventos.

El jurado y gala de clausura del festival

La 26ª edición contará con un jurado integrado por profesionales vinculados al cine y la cultura. Entre los nombres anunciados figuran la directora Arantxa Echevarría, los actores Carlos Bardem, Javier Pereira y Tamar Novas, además de Ruth Gabriel, Susana Castañón y Joel Barrios.

La presencia de estos profesionales reforzará el carácter nacional del certamen y su conexión con la industria audiovisual española.

El festival concluirá el 23 de mayo con la tradicional gala de clausura y entrega de premios en el Teatro Víctor Fernández Gopar 'El Salinero'. Durante el acto se darán a conocer las obras ganadoras de las distintas categorías oficiales y habrá actuaciones musicales e invitados especiales.

Ese mismo día también tendrá lugar la presentación del libro Mujeres de Cine, escrito por Ruth Gabriel, seguida de un encuentro abierto al público con miembros del jurado y participantes del festival.

La programación se extenderá además hasta el 4 de junio con una actividad especial organizada junto a Sonidos Líquidos. La propuesta combinará música en directo y cine alrededor de la película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese.

Dónde consultar toda la programación del festival de cine

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote está organizada por Fisme Producciones, con el respaldo del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, Lanzarote Film Commission, Canary Islands Film, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur Turismo de Canarias, Ayuntamiento de Arrecife y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

Para consultar la programación completa y toda la información del festival se puede visitar la web del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, www.culturalanzarote.com, y la página oficial del festival www.festivaldecinedelanzarote.com.