Haría refuerza la prevención de incendios de cara al verano tras aumentar la vegetación por las lluvias

El Ayuntamiento de Haría ha iniciado la coordinación de nuevas actuaciones preventivas junto al Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote con el objetivo de reforzar la protección del municipio frente al riesgo de incendios durante la temporada estival.

La reunión, celebrada ayer miércoles, 20 de mayo, permitió analizar diferentes medidas enfocadas a mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y reducir el peligro de propagación del fuego en áreas especialmente sensibles del norte de Lanzarote.

Entre las principales peticiones planteadas por el Consistorio destaca la solicitud de contar con un retén presencial de emergencias durante 12 horas diarias en el municipio. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende disminuir los tiempos de actuación ante cualquier incidencia y reforzar la seguridad tanto en núcleos urbanos como en espacios naturales.

Protección del Valle de Haría y otros espacios naturales

Uno de los asuntos centrales del encuentro fue la conservación del entorno natural del municipio, especialmente del conocido Valle de Haría, considerado uno de los paisajes más representativos de la isla por su riqueza medioambiental y paisajística.

El alcalde, Alfredo Villalba, destacó durante la reunión la necesidad de mantener una coordinación constante entre administraciones públicas para garantizar la protección del territorio. Según explicó, la planificación anticipada y la dotación de recursos son fundamentales para preservar un entorno natural especialmente vulnerable durante los meses de altas temperaturas.

En la misma línea, el concejal de Seguridad y Emergencias, Fernando Fontes Dorta, insistió en la importancia de trabajar de forma conjunta antes de que aumente el riesgo de incendios en verano. El edil agradeció además la disposición mostrada por el Consorcio para reforzar los dispositivos de vigilancia y prevención en el municipio.

Más desbroces y limpieza en carreteras y zonas sensibles

Dentro de las actuaciones previstas, el Consorcio de Emergencias se comprometió a intensificar las tareas preventivas en distintos puntos del municipio. Entre ellas figuran trabajos de desbroce, corte y retirada de vegetación seca en márgenes de carreteras tras las lluvias y otras áreas consideradas sensibles.

Este tipo de labores resulta clave para limitar la propagación de posibles incendios forestales, especialmente en épocas de calor, viento y baja humedad, condiciones habituales durante el verano en Canarias.

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, señaló que este tipo de encuentros permite mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la gestión de emergencias. Además, recordó que los ayuntamientos integrados en el organismo cuentan con apoyo permanente para desarrollar medidas preventivas y operativas.