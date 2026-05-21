Lanzarote amplía su red de recarga eléctrica para vehículos con nuevos puntos en todos los municipios

El Cabildo de Lanzarote continúa avanzando en la ampliación de la infraestructura para vehículos eléctricos en la isla con la instalación de nuevos puntos de recarga repartidos por todos los municipios. La actuación se desarrolla a través del Área de Energía y forma parte de la estrategia insular para fomentar una movilidad más sostenible y reducir las emisiones contaminantes.

La iniciativa ha sido financiada mediante los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan), gestionados desde el Área de Planificación y Coordinación de Proyectos que dirige la vicepresidenta María Jesús Tovar.

Durante una visita institucional al municipio de Tías, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la evolución experimentada por la isla en materia de recarga eléctrica desde el inicio del actual mandato.

Según explicó, Lanzarote contaba inicialmente con solo tres cargadores públicos y actualmente ya dispone de nuevos puntos distribuidos en los siete municipios de la isla. El objetivo, señaló, es continuar avanzando hacia un modelo energético más sostenible y con menor dependencia de combustibles fósiles.

Nuevos puntos de recarga y renovación de instalaciones obsoletas

El consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez, subrayó que el trabajo realizado durante los últimos meses no se ha limitado únicamente a la instalación de nuevos equipos.

Además, el Cabildo ha renovado algunos cargadores ya existentes en zonas como Playa Blanca, Arrieta y el Monumento al Campesino, donde las infraestructuras anteriores habían quedado desfasadas.

Desde el Área de Energía consideran que la ampliación de la red puede contribuir a facilitar el uso del vehículo eléctrico entre residentes y visitantes, mejorando la accesibilidad de este servicio en distintos puntos del territorio insular.

Oswaldo Betancort (i) y Miguel Ángel Jiménez junto a un punto de recarga de coches eléctricos en Tías. / La Provincia

Algunos cargadores ya están operativos

Actualmente, los puntos de recarga situados en Costa Teguise y Tías ya funcionan con normalidad. Mientras tanto, las instalaciones previstas en Playa Honda, Tinajo y Arrecife comenzarán a operar próximamente.

La inversión total destinada a este despliegue supera los 300.000 euros, una cantidad con la que el Cabildo busca consolidar una red de recarga moderna y accesible en toda la isla.