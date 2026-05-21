Unidos por Yaiza acusa al exconcejal Javier Camacho de suplantar la identidad de 75 afiliados del partido

Unidos por Yaiza (UPY), partido que lidera el alcalde sureño, Óscar Noda, ha anunciado este jueves que se reserva el derecho de emprender acciones legales y acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras recibir un documento con 75 supuestas solicitudes de baja de afiliados de la formación política.

Según ha trasladado este jueves la organización municipalista en un comunicado, el documento fue remitido durante la noche del miércoles por el exconcejal de Yaiza, Javier Camacho López, a la Secretaría General del partido. En el escrito aparecerían nombres, firmas y números de DNI de varias personas que presuntamente solicitaban abandonar la formación tras la adhesión de UPY a la federación política Juntos por Lanzarote, integrada por UPY, Primero Teguise y Marea Viva.

La dirección del partido considera que existen dudas sobre la legitimidad de ese documento y cuestiona la representación ejercida por Camacho al trasladar esas supuestas bajas en nombre de terceros.

Dudas sobre el tratamiento de datos personales

Uno de los principales argumentos expuestos por Unidos por Yaiza hace referencia al posible uso irregular de datos personales. La formación sostiene que el listado incluiría información sensible de terceros sin acreditar autorización expresa para su cesión o tratamiento.

En este sentido, la organización advierte de una posible vulneración de la normativa de protección de datos y no descarta acudir tanto a la vía judicial como a la Agencia Española de Protección de Datos para esclarecer los hechos.

UPY insiste además en que las solicitudes de afiliación o baja de un partido político son actos de carácter personal y voluntario, vinculados al derecho fundamental de asociación recogido en la Constitución Española.

El partido asegura que algunas personas denunciaron “presiones”

En el comunicado difundido por la formación política también se asegura que algunas de las personas incluidas en el listado ya habían advertido previamente de la elaboración de ese documento. Según UPY, en determinados casos algunos firmantes habrían manifestado sentirse presionados para respaldar la iniciativa.

No obstante, el partido no aportó detalles concretos ni documentación adicional sobre esas supuestas presiones. Tampoco se ha producido hasta el momento una respuesta pública de Javier Camacho respecto a las acusaciones formuladas.

La formación añade que las bajas deben tramitarse de manera individual y directa por cada afiliado, sin intermediarios ni representantes, debido al carácter personalísimo de este tipo de decisiones dentro de las organizaciones políticas.

La adhesión a Juntos por Lanzarote, en el centro del conflicto

El origen de esta polémica estaría relacionado con la reciente incorporación de Unidos por Yaiza al proyecto político Juntos por Lanzarote, una federación de carácter insularista impulsada en la isla.

UPY sostiene que Javier Camacho no participó en la reunión interna en la que se explicó y debatió la integración en dicha plataforma. Además, recalca que el exconcejal tampoco habría asistido a encuentros posteriores celebrados tras su renuncia como edil en el Ayuntamiento de Yaiza en julio de 2024.

La formación vincula además esta situación con el actual escenario político insular y con las tensiones existentes de cara a las elecciones de 2027. En su comunicado, Unidos por Yaiza señala directamente a sectores relacionados con Coalición Canaria y menciona al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, a quien atribuye preocupación ante el crecimiento del nuevo espacio político insularista.

"Una vez más Pepe Gotera y Otilio vuelven a aparecer en escena", concluye el comunicado de UPY.