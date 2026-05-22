Amparo Perdomo y Noelia Valido ganan el XX Certamen de Cartas de Amor y Desamor ‘Los Novios de El Mojón’ en Lanzarote

El Ayuntamiento de Teguise ha anunciado el fallo del jurado del XX Certamen de Cartas de Amor y Desamor ‘Los Novios de El Mojón’, una propuesta cultural organizada a través de las áreas de Patrimonio, Archivo y Biblioteca del municipio.

La iniciativa alcanza este año su vigésima edición, consolidándose como una de las actividades literarias más reconocidas dentro de la programación cultural de Teguise.

Tras analizar las obras presentadas y aplicar los criterios establecidos en las bases del concurso, el jurado acordó por unanimidad conceder el primer premio a la carta La aguja de marear, escrita por Amparo Perdomo Feo.

El segundo reconocimiento recayó en Sin acuse de recibo, obra de Noelia Valido Blanco.

Un certamen que apuesta por la escritura y la creatividad

Desde el Ayuntamiento destacan que este concurso literario se ha convertido con el paso de los años en una cita cultural destacada dentro del municipio, fomentando la participación ciudadana y la creación literaria.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, subrayó que el certamen continúa despertando el interés de numerosos participantes y sirve para impulsar el talento creativo vinculado al municipio.

Además, agradeció la implicación de todas las personas que han participado en esta edición y recordó que cada obra presentada contribuye a mantener viva una iniciativa que cumple ya dos décadas de trayectoria.

Por su parte, la concejala de Archivo, Bibliotecas y Patrimonio, Mar Boronat, destacó el valor cultural que ha adquirido el certamen dentro de la programación municipal.

Según señaló, la convocatoria mantiene su capacidad para promover la escritura, la creatividad y la participación cultural entre vecinos y vecinas.

Miembros del jurado

El jurado encargado de valorar los trabajos estuvo integrado por la profesora de Lengua y Literatura Mirian Dolores Hernández Perdomo y el profesor de Filosofía Francisco José Santana Gutiérrez.

Ambos evaluaron las cartas presentadas teniendo en cuenta los criterios recogidos en las bases del concurso, entre ellos la calidad literaria, la originalidad y la creatividad de los textos.

La escritura epistolar continúa siendo uno de los géneros literarios más utilizados en este tipo de iniciativas culturales, permitiendo a los autores expresar emociones, experiencias y relatos personales a través del formato de carta.