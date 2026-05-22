Javier Camacho rechaza las acusaciones de suplantación y defiende la validez de las 75 bajas en Unidos por Yaiza

El exconcejal del Ayuntamiento de Yaiza, Javier Camacho, ha negado “de forma rotunda” las acusaciones realizadas por el alcalde del municipio y líder de Unidos por Yaiza (UPY), Óscar Noda, sobre una supuesta suplantación de identidad relacionada con la baja de decenas de afiliados de la formación política.

Camacho sostiene que su única actuación consistió en trasladar un documento firmado por 75 militantes que comunicaban formalmente su salida del partido. Según afirma, todas las bajas fueron “reales y voluntarias” y se realizaron "de manera discreta" hasta que, según su versión, el propio alcalde decidió hacer pública la situación.

El exedil considera que la difusión del conflicto respo nde a un intento de “desacreditar y amedrentar” a quienes han mostrado su disconformidad con la dirección actual de la organización política municipalista.

Un malestar interno que, según Camacho, viene de años atrás

En sus declaraciones, Camacho explica que la decisión de abandonar Unidos por Yaiza responde al creciente desacuerdo de numerosos afiliados con la gestión interna del partido. Según asegura, las decisiones importantes se estarían adoptando “de forma unilateral” por parte de Óscar Noda, sin debate interno ni consenso entre la militancia.

El exconcejal sostiene que alrededor de 75 personas han abandonado la formación por esa falta de participación en la toma de decisiones. Además, afirma que esta cifra representa aproximadamente la mitad de los afiliados del partido.

Uno de los puntos que habría provocado mayor malestar interno fue la integración de Unidos por Yaiza en la federación política Juntos por Lanzarote. Camacho considera que esa decisión tuvo una gran relevancia política y que se adoptó sin consultar previamente a los órganos internos ni a la militancia.

Según expone, muchos afiliados consideran que el proyecto original del partido se ha ido alejando de los principios con los que nació, vinculados al municipalismo y a la defensa de los intereses vecinales del municipio sureño.

Posibles acciones legales tras las acusaciones públicas

Otro de los aspectos destacados por Javier Camacho es la posibilidad de acudir a la vía judicial después de que, según denuncia, se le acusara públicamente de haber cometido un delito de suplantación de identidad.

El exconcejal asegura que las afirmaciones difundidas desde el entorno de UPY afectan gravemente a su imagen personal y profesional. Por ello, no descarta presentar acciones legales para defenderse de unas acusaciones que considera falsas.

Camacho insiste en que el documento de bajas estaba firmado por las personas que decidieron abandonar la formación y recalca que no se produjo ninguna irregularidad en el procedimiento.

Salidas anteriores dentro del partido

El exconcejal también recordó que las discrepancias internas dentro de Unidos por Yaiza no son nuevas. En este sentido, señaló que durante los últimos años ya se produjeron otras salidas relevantes tanto del grupo de gobierno como de la estructura del partido.

Entre los nombres citados se encuentra Jonathan Lemes, quien abandonó el grupo de gobierno en la pasada legislatura, y Karina Centeno, exconcejala de Servicios Sociales, que dejó sus responsabilidades durante el actual mandato.

Según Camacho, ambas salidas estuvieron relacionadas con discrepancias respecto a la forma de dirigir el gobierno municipal y el funcionamiento interno de la formación política. También recordó que Karina Centeno abandonó igualmente su afiliación y su cargo como tesorera del partido.

El exedil considera que la marcha continuada de personas vinculadas al proyecto debería llevar a la dirección a reflexionar sobre la situación interna de la organización.

Críticas al rumbo actual de Unidos por Yaiza

Camacho defendió además el espíritu fundacional con el que nació Unidos por Yaiza. Recordó que el partido surgió tras la unión de representantes de distintas fuerzas políticas que compartían gobierno municipal y que decidieron crear una formación de carácter municipalista.

Según explicó, el objetivo inicial era priorizar los intereses de los vecinos y vecinas del municipio de Yaiza por encima de intereses partidistas o personales. Sin embargo, considera que con el paso del tiempo el proyecto ha evolucionado hacia una estructura más centrada en el liderazgo de su actual presidente.