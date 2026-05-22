Lanzarote entrega 57 distintivos SICTED a empresas y servicios turísticos por su apuesta por la calidad

El Cabildo de Lanzarote celebró este jueves el acto de entrega de las certificaciones del sistema SICTED correspondientes al ejercicio 2025. La ceremonia, organizada a través de SPEL-Turismo Lanzarote, tuvo lugar en el Salón de Plenos de la institución insular y reunió a representantes institucionales, empresas, profesionales y entidades vinculadas al sector turístico.

En total, fueron reconocidos 57 servicios turísticos por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua dentro del destino Lanzarote. De ellos, cuatro recibieron el distintivo por primera vez y otros 53 renovaron la certificación obtenida en años anteriores.

El reconocimiento forma parte del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias para mejorar la experiencia turística mediante estándares comunes de calidad.

Cuatro nuevos servicios se incorporan al sistema

Entre las entidades que obtuvieron la certificación por primera vez se encuentran Barceló Playa Blanca, la Policía Local de Tías, Blve Homes y la Oficina de Atención a las Personas Viajeras del Intercambiador de Guaguas de Arrecife.

El resto de reconocimientos correspondieron a empresas y servicios que renovaron el distintivo, consolidando así su participación en el sistema de calidad turística implantado en la isla.

Oswaldo Betancort y Héctor Fernández entregan uno de los distintivos de calidad turística / La Provincia

Actualmente, el destino Lanzarote cuenta con 96 servicios turísticos distinguidos con la marca “Compromiso de Calidad Turística” y un total de 114 entidades participantes en la plataforma de gestión del proyecto.

El Cabildo destaca el esfuerzo del sector turístico

Durante el acto, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, felicitó a las empresas, entidades y profesionales distinguidos y destacó el trabajo realizado para mantener los estándares de calidad.

Según señaló, cada certificación representa un proceso de formación, revisión y mejora interna que contribuye a fortalecer la imagen del destino turístico.

Betancort subrayó además que la excelencia turística no depende únicamente de las administraciones públicas, sino también del compromiso diario de hoteles, comercios, servicios de transporte, oficinas de información, cuerpos de seguridad y profesionales turísticos.

El presidente insular recordó que destinos como Lanzarote compiten en un contexto turístico cada vez más exigente, donde los visitantes valoran no solo el paisaje o el clima, sino también la calidad de los servicios y la experiencia global durante su estancia.

Calidad, sostenibilidad e innovación turística

El director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo Castañeyra, destacó durante su intervención la necesidad de seguir actualizando el sistema de calidad turística para adaptarlo a las nuevas demandas del sector.

Según explicó, el proceso incorpora nuevos conceptos relacionados con la sostenibilidad y la modernización de los destinos turísticos, al tiempo que facilita la gestión para las empresas participantes.

También defendió que el esfuerzo realizado por el tejido empresarial debe ir acompañado de inversiones públicas en infraestructuras y servicios turísticos.

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, recordó que el proyecto SICTED nació hace dos décadas en Lanzarote como experiencia piloto.

Fernández explicó que el turista actual valora cada vez más la coherencia del destino en su conjunto y no únicamente aspectos concretos como el alojamiento o las actividades de ocio.

En este sentido, señaló que la experiencia del visitante depende de múltiples factores: la movilidad, la limpieza, la atención profesional, las playas, la restauración, el transporte, la seguridad o la información turística disponible.

Además, avanzó que la nueva estructura del sistema incorporará requisitos específicos relacionados con sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica para reforzar el posicionamiento de Lanzarote dentro del panorama turístico nacional.

Empresas, playas, transporte y seguridad entre los reconocidos

Los distintivos entregados abarcan una amplia representación del sector turístico insular. Entre los servicios distinguidos figuran alojamientos hoteleros y rurales, centros turísticos, oficinas de información, empresas de alquiler de vehículos, playas, comercios, cafeterías, parques temáticos, agencias de viajes y cuerpos de seguridad.

Entre las entidades reconocidas destacan Aloe Plus Lanzarote, con siete certificaciones; CACT Lanzarote, con trece reconocimientos vinculados a centros turísticos, restaurantes y cafeterías; así como empresas de alquiler de vehículos como CICAR, Autos Cabrera Medina y Payless.

También recibieron el distintivo servicios relacionados con las playas de Costa Teguise, oficinas turísticas de Puerto del Carmen, Playa Blanca y el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, además de empresas como Lanzarote Bus, Rancho Texas Lanzarote Park, Club La Santa, Viajes Insular y Villas Alondra.

Asimismo, fueron reconocidos cinco guías oficiales de turismo de la isla.

Un modelo turístico orientado a la mejora continua

El acto concluyó con la entrega oficial de los distintivos y una fotografía conjunta entre representantes institucionales y profesionales reconocidos.

Desde las administraciones implicadas se insistió en que este tipo de certificaciones buscan reforzar la competitividad turística de Lanzarote y promover un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua.