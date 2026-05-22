Rosana estrena este viernes en Prime Video la docuserie ‘Mejor Vivir Sin Miedo’ sobre su vida y trayectoria musical

La cantante lanzaroteña Rosana ha estrenado este viernes la docuserie Mejor Vivir Sin Miedo, una producción original ya disponible en Amazon Prime Video.

La serie está compuesta por tres episodios y propone un recorrido por la vida y la trayectoria de la artista, una de las voces más reconocidas de la música en español desde la década de los noventa.

A través de testimonios personales y reflexiones íntimas, Rosana comparte experiencias relacionadas con sus inicios, su carrera musical y su forma de entender la vida. La producción aborda temas como la fragilidad, la resiliencia y el aprendizaje acumulado tras más de tres décadas sobre los escenarios.

Una mirada cercana a la artista detrás de las canciones

La docuserie busca acercar al público a la persona que hay detrás de canciones conocidas internacionalmente. Según explica la artista, el proyecto nace con la intención de inspirar más que de impresionar.

Durante el documental, Rosana profundiza en distintas etapas de su vida y en las experiencias que han marcado tanto su evolución personal como artística. El relato también sirve para presentar la filosofía que impulsa su actual universo creativo denominado OMOW, siglas de “Otro Mundo, Our World”.

La cantante señala que este proyecto responde a la necesidad de compartir todo aquello que la música y las personas le han aportado a lo largo de una carrera internacional que supera los 30 años.

Presentaciones internacionales antes de su estreno

Antes de su llegada a Prime Video, Mejor Vivir Sin Miedo ya había sido presentada en distintos encuentros culturales y audiovisuales internacionales.

Entre las ciudades que acogieron proyecciones de la docuserie figuran Guadalajara, en México; Bogotá, en Colombia; y Buenos Aires, en Argentina. También se realizaron presentaciones en Madrid y en Arrecife, ciudad vinculada a los orígenes de la artista canaria.

Con este lanzamiento, el documental pasa a estar disponible para el público español a través de la plataforma de streaming de Amazon.

Una aplicación interactiva ampliará la experiencia

La producción contará además con una experiencia digital complementaria mediante una aplicación interactiva vinculada al documental, cuyo lanzamiento está previsto próximamente.

Esta herramienta permitirá acceder a contenidos adicionales relacionados con el universo narrativo de la serie. Entre las opciones previstas se incluyen mensajes ocultos, material exclusivo y diferentes elementos conectados con la filosofía OMOW.

El objetivo es ampliar la experiencia audiovisual más allá de la pantalla y fomentar una conexión más directa entre el público y el proyecto creativo de la artista.

Más de tres décadas de trayectoria internacional

Rosana inició su carrera discográfica en 1996 con el álbum Lunas Rotas, un trabajo que marcó su salto a la fama dentro y fuera de España.

Desde entonces, la artista ha publicado nueve discos y ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo, según los datos difundidos con motivo del estreno de la docuserie.

Además, sus canciones acumulan más de mil millones de reproducciones y descargas digitales y su música ha llegado a más de 30 países. A lo largo de su carrera, Rosana también ha ofrecido más de 3.000 conciertos en distintos escenarios internacionales.

La cantante, nacida en Lanzarote, continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música española contemporánea y mantiene una estrecha conexión con Canarias, territorio que ha estado presente tanto en su obra como en numerosos proyectos culturales vinculados a las islas.