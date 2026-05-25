Arrecife se acerca a los 400.000 cruceristas hasta abril y lidera el crecimiento en la provincia de Las Palmas

El puerto de Arrecife continúa reforzando su posición dentro del turismo de cruceros en Canarias. Los puertos de la capital lanzaroteña rozaron los 400.000 pasajeros entre enero y abril de 2026, según los últimos datos difundidos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En concreto, Arrecife contabilizó 394.086 cruceristas durante los cuatro primeros meses del año, una cifra que supone un crecimiento del 18,57% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 332.363 pasajeros.

Este incremento sitúa a Arrecife como el puerto estatal con mayor crecimiento en tráfico de cruceros dentro de la provincia de Las Palmas, superando incluso el ritmo de crecimiento del puerto de Puerto de La Luz.

El ultra lujoso crucero 'Scenic Eclipse', entrando en la mañana de este jueves en el Puerto de Arrecife / La Provincia

Un crecimiento por encima de la media provincial

Los datos portuarios reflejan que el aumento registrado en Arrecife se encuentra claramente por encima de la media provincial. Mientras el conjunto de los puertos estatales de Las Palmas experimentó un crecimiento acumulado del 10,21 % hasta abril, la capital lanzaroteña se acercó al 19%.

También el puerto grancanario de La Luz y de Las Palmas mostró una evolución positiva, aunque inferior a la de Arrecife, con un incremento acumulado del 15,37% en el mismo periodo.

Las previsiones apuntan a un récord histórico en 2026

Las estimaciones de la Autoridad Portuaria apuntan a que Arrecife podría superar los 700.000 cruceristas al cierre de 2026, una cifra que marcaría un nuevo récord para los puertos canarios.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, relacionó este crecimiento con las medidas impulsadas durante el actual mandato para fortalecer la presencia de la capital lanzaroteña dentro de las rutas marítimas internacionales.

Entre esas acciones figura el impulso para que Lanzarote funcione como puerto base para distintas compañías navieras que operan cruceros por aguas canarias. Este modelo permite que parte de los pasajeros inicien o finalicen su viaje en la isla, generando un mayor movimiento económico y turístico.

El sector turístico considera que el establecimiento de puertos base favorece un mayor gasto en alojamiento, restauración, transporte y comercio local, al aumentar el tiempo de estancia de los visitantes.

Impacto económico en comercios y hostelería

La llegada constante de cruceristas supone además un importante impulso para la economía local de Arrecife. Comercios, cafeterías, restaurantes y otros negocios vinculados al turismo suelen incrementar su actividad durante las jornadas de escala de los buques.

A diferencia de otros destinos turísticos del Mediterráneo, donde la temporada alta de cruceros se concentra principalmente en primavera y verano, Canarias mantiene una fuerte actividad entre septiembre y abril gracias a las condiciones climáticas del archipiélago.

Durante el pasado mes de abril, Arrecife recibió además varias escalas de cruceros boutique, un segmento caracterizado por embarcaciones de menor capacidad y viajeros con alto poder adquisitivo. Este tipo de turismo suele generar un gasto medio superior en excursiones, restauración y compras.

El crecimiento sostenido del tráfico de cruceros confirma el peso que ha adquirido Arrecife dentro del mapa turístico del Atlántico y refuerza el papel de Lanzarote como uno de los principales destinos marítimos del archipiélago canario.