Arrecife impulsa un nuevo Centro de Estancia Diurna para mayores con servicios de apoyo y envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Arrecife continúa dando pasos en la puesta en marcha del futuro Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores, un proyecto impulsado desde las áreas municipales de Bienestar Social y Contratación con el objetivo de reforzar la atención a la población de mayor edad del municipio.

La iniciativa fue presentada por el teniente de alcalde y responsable de Contratación, Echedey Eugenio, y la concejala de Bienestar Social, Maite Corujo, quienes detallaron el estado actual de un proyecto que se encuentra ya en fase de tramitación administrativa.

Según explicó el consistorio, el proyecto de adecuación del espacio ya está en manos de la Oficina Técnica municipal, paso previo al proceso de licitación de las obras. El futuro centro estará situado en la calle Chupaderos, en la zona de Los Geranios, junto al actual Centro de Día de Menores de Maneje.

Un espacio para fomentar la autonomía y combatir la soledad

El nuevo recurso social estará dirigido principalmente a personas mayores de 65 años empadronadas en Arrecife que mantengan autonomía personal o presenten un deterioro leve que pueda ralentizarse mediante atención especializada y actividades de apoyo.

La finalidad del centro será favorecer el llamado envejecimiento activo, un concepto promovido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y centrado en mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante participación social, autonomía y prevención de la dependencia.

Desde el Ayuntamiento destacan que el proyecto nace también para afrontar situaciones de soledad no deseada, una problemática que afecta cada vez a más personas mayores en España y que preocupa especialmente a administraciones y entidades sociales.

Proyecto para el futuro Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores en Arrecife. / La Provincia

Instalaciones adaptadas y más de 400 metros cuadrados

El proyecto contempla la adecuación integral de unas instalaciones de más de 400 metros cuadrados, diseñadas para ofrecer accesibilidad, comodidad y espacios adaptados a las necesidades de los usuarios.

El centro contará con distintas dependencias destinadas tanto a la atención diaria como al desarrollo de actividades comunitarias. Entre ellas figuran un salón principal, comedor, sala multiusos, despachos, office, almacén, baños adaptados, jardines y zonas exteriores de descanso con sombra.

Además, se habilitarán espacios específicos para programas de convivencia, talleres y actividades dirigidas a favorecer la participación social de las personas mayores.

La previsión municipal es que este nuevo recurso se convierta en un punto de encuentro estable para usuarios y familias, facilitando la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual y retrasando posibles situaciones de dependencia.

Atención individualizada y apoyo a las familias

Entre los servicios previstos destacan el transporte adaptado, comedor, cuidados personales y atención individualizada, además de actividades culturales, recreativas, preventivas y formativas orientadas a estimular las capacidades físicas, cognitivas y sociales.

El proyecto también contempla iniciativas intergeneracionales para fomentar el contacto entre distintas edades y reforzar la integración de las personas mayores en la vida cotidiana del municipio.

Durante la presentación, Echedey Eugenio señaló que el Ayuntamiento está trabajando para agilizar todos los procedimientos administrativos y permitir que el proyecto pueda ejecutarse en el menor tiempo posible. El responsable de Contratación aseguró además que el expediente continúa avanzando con el objetivo de licitar próximamente las obras de adecuación.

Por su parte, Maite Corujo destacó la importancia de crear espacios de convivencia y acompañamiento para las personas mayores de Arrecife. La edil subrayó que el centro busca mantener activas a las personas usuarias tanto física como emocional y socialmente.

Un recurso con función de respiro familiar

Uno de los aspectos que el Ayuntamiento considera prioritarios es el apoyo que este centro podrá ofrecer a las familias cuidadoras. Desde el área de Bienestar Social recuerdan que muchas familias del municipio llevan años reclamando servicios de proximidad que permitan compatibilizar los cuidados con la vida laboral y personal.

En este sentido, el futuro Centro de Estancia Diurna incorporará una función de respiro familiar, un servicio especialmente demandado en municipios donde el envejecimiento de la población ha incrementado las necesidades asistenciales y de acompañamiento.