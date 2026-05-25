El Cabildo de Lanzarote somete a exposición pública el nuevo Plan Especial de La Geria

El Cabildo de Lanzarote ha dado un nuevo paso en la tramitación del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria con la apertura del periodo de exposición pública previa a su futura aprobación inicial.

La medida supone un avance importante dentro de uno de los proyectos de ordenación territorial más relevantes de la isla, ya que afecta a un espacio considerado uno de los principales símbolos paisajísticos, agrícolas y turísticos de Lanzarote.

La presentación del documento este lunes en el Salón de Plenos del Cabildo contó con la participación del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y del consejero de Política Territorial y Ordenación del Territorio, Jesús Machín, acompañados por representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote.

El objetivo principal del plan es establecer una regulación clara que permita proteger el paisaje volcánico y agrícola de La Geria, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad vitivinícola tradicional que caracteriza esta zona de la isla.

Un documento clave para preservar el paisaje tradicional

Durante la comparecencia, Oswaldo Betancort aseguró que se trata del avance más importante realizado hasta ahora para ordenar y proteger este entorno singular.

El presidente del Cabildo destacó que el documento ha sido elaborado mediante un proceso de diálogo con agricultores, bodegueros, residentes y colectivos relacionados con la zona, buscando alcanzar el mayor consenso posible antes de su aprobación definitiva.

Oswaldo Betancort (i), Ángel Vázquez y Jesús Machín, este lunes, en la presentación del Plan Especial de Ordenación de La Geria / La Provincia

Según explicó, el futuro Plan Especial pretende aportar seguridad jurídica a quienes viven y trabajan en La Geria, además de evitar transformaciones que puedan alterar el valor paisajístico y agrícola del espacio protegido.

La Geria es uno de los paisajes más reconocibles de Canarias gracias a su sistema tradicional de cultivo de la vid en hoyos excavados sobre ceniza volcánica, una técnica agrícola adaptada históricamente a las condiciones climáticas y geológicas de Lanzarote.

Tres zonas diferenciadas para regular usos y actividades

Uno de los aspectos más relevantes del documento es la división del Paisaje Protegido de La Geria en distintos ámbitos con niveles de protección específicos.

El consejero Jesús Machín explicó que el plan establece tres grandes áreas diferenciadas para ordenar el territorio según sus características ambientales y agrícolas.

Zona de Uso Tradicional

La denominada Zona de Uso Tradicional (ZUT) ocupa más de 2.877 hectáreas, lo que representa más de la mitad del espacio protegido.

En esta área se concentra prácticamente toda la actividad agrícola y vitivinícola de La Geria, incluyendo sistemas tradicionales como los cultivos en hoyo, chabocos, zanjas y enarenados.

Paisaje de La Geria, en Lanzarote. / LP / DLP

Dentro de esta zona se encuentra además el área conocida como La Geria Testeyna, donde se conservan algunos de los hoyos centenarios de mayor valor patrimonial y paisajístico.

El documento establece que el cultivo tradicional en hoyo será el sistema prioritario y preferente en la mayor parte de este ámbito.

Protección reforzada para volcanes y malpaíses

Otra de las áreas definidas por el plan corresponde a la Zona de Uso Restringido (ZUR), con una superficie superior a las 2.093 hectáreas.

Este espacio incluye volcanes, conos volcánicos y malpaíses donde prácticamente se prohíben nuevos usos productivos, salvo algunos cultivos ya existentes previamente autorizados.

El objetivo de esta delimitación es conservar los elementos geológicos y naturales más sensibles del paisaje protegido y evitar nuevas transformaciones.

Los núcleos poblacionales no podrán crecer

El documento también contempla las denominadas Zonas de Uso Especial (ZUE), donde se incluyen núcleos poblacionales ya consolidados como Uga, Masdache, Conil, La Asomada o El Islote.

Según explicó Machín, el plan no permitirá ampliaciones urbanísticas sobre suelo no consolidado dentro de estos asentamientos.

La intención del Cabildo es limitar el crecimiento urbanístico en las zonas más sensibles y evitar presiones sobre el paisaje agrícola tradicional.

El consejero insistió además en que las actividades complementarias autorizadas deberán estar vinculadas principalmente al sector agrícola y vitivinícola.

“Sin viticultores y sin bodegas no existiría el paisaje que hoy identifica internacionalmente a Lanzarote”, señaló durante la presentación.

El vino y la agricultura, ejes fundamentales del paisaje

El nuevo Plan Especial reconoce expresamente el papel que desempeñan las bodegas y la actividad vitivinícola en la conservación de La Geria.

El paisaje actual de esta zona de Lanzarote es resultado de siglos de trabajo agrícola y de técnicas de cultivo adaptadas al terreno volcánico tras las erupciones históricas ocurridas en la isla durante el siglo XVIII.

La Denominación de Origen Vinos de Lanzarote mantiene actualmente distintas líneas de promoción y protección del cultivo tradicional de la vid como parte del patrimonio cultural y económico insular.

El documento plantea compatibilizar la conservación paisajística con el mantenimiento de la actividad agrícola, considerada esencial para evitar el abandono del territorio.

Participación ciudadana y presentación de alegaciones

El Cabildo anunció además que durante las próximas semanas se celebrarán nuevas mesas de trabajo participativas dirigidas a agricultores, vecinos, bodegueros y colectivos sociales vinculados a La Geria.

Estas reuniones servirán para explicar el contenido técnico del documento y facilitar la presentación de alegaciones o propuestas durante el periodo de exposición pública.

Desde el área de Política Territorial defienden que el proceso continúe desarrollándose desde el consenso y la participación de los sectores afectados.