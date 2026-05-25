La desaladora Lanzarote V recupera su actividad tras una avería, aunque persisten riesgos de cortes de agua por una explosión en la planta portátil

Canal Gestión Lanzarote ha informado este lunes de que la planta desaladora Lanzarote V ha recuperado su funcionamiento durante la madrugada de este hoy después de sufrir una avería importante en los últimos días.

La instalación, considerada una infraestructura clave para el abastecimiento hídrico de la isla, ha retomado su capacidad de producción estimada en unos 18.000 metros cúbicos diarios de agua potable, según ha comunicado la empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa.

La reparación ha requerido una actuación técnica compleja desarrollada de manera ininterrumpida por los equipos de Producción, Distribución y personal especializado. El objetivo principal ha sido restablecer cuanto antes la operatividad de una de las principales plantas que abastecen a distintos municipios de la isla.

El sistema hidráulico aún necesita recuperar la normalidad

Pese a la puesta en marcha de la desaladora, Canal Gestión ha advertido de que todavía pueden registrarse incidencias adicionales en el suministro de agua, incluso aunque no aparezcan reflejadas previamente en los calendarios oficiales publicados por la compañía.

La empresa explica que el sistema hidráulico insular necesita recuperar progresivamente su estabilidad operativa después de varios días de alteraciones en la producción y distribución de agua potable.

Entre las tareas pendientes figura la normalización de los niveles de regulación de los depósitos de almacenamiento y el reequilibrio del reparto de agua en las diferentes zonas de abastecimiento de Lanzarote.

Por este motivo, la recuperación completa del servicio será gradual y podrían mantenerse cortes puntuales o anomalías hasta que el sistema alcance nuevamente sus niveles habituales de funcionamiento.

La desaladora portátil sigue fuera de servicio tras la explosión

A esta situación se suma además la paralización de la desaladora portátil dependiente del Consorcio del Agua de Lanzarote, que continúa fuera de servicio tras la explosión registrada el pasado 17 de mayo, señalan desde Canal Gestión.

Domingo Cejas (i) y Oswaldo Betancort, en la Central de Desalación de Agua Potable Díaz Rijo. / La Provincia

La avería sufrida por esta infraestructura temporal ha incrementado la presión sobre el sistema de producción de agua en la isla durante las últimas semanas, especialmente en un territorio donde el abastecimiento depende de las plantas desaladoras.

Desde Canal Gestión Lanzarote han agradecido la colaboración y comprensión mostrada por los abonados durante los días en los que se han producido interrupciones y restricciones en distintos puntos de la isla.