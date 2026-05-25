Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2026: los cortos galardonados

Arrecife se convirtió el pasado sábado en el centro de la actividad cultural y audiovisual del archipiélago con la clausura de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. El certamen cerró su programación con una gala celebrada en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero, que reunió a cineastas, jurados, invitados y público en una noche marcada por la entrega de premios, las actuaciones musicales y el reconocimiento al cine independiente.

La edición de este año confirmó el crecimiento de un festival que, con el paso de los años, ha logrado consolidarse como una de las principales citas cinematográficas de Canarias. Durante varios días, Lanzarote acogió proyecciones, encuentros y actividades vinculadas al cortometraje y al cine de autor, atrayendo propuestas procedentes de distintos países.

El acto de clausura estuvo conducido por Nacho Peña y Emilio González, una pareja habitual del festival que volvió a aportar un tono dinámico y cercano a la ceremonia.

Gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2026 / La Provincia

Una gala con humor, música y protagonismo para el público

La noche combinó momentos de humor, música y emoción en una gala ágil que mantuvo el protagonismo en las obras seleccionadas y en las personas que forman parte del certamen.

Uno de los momentos más destacados llegó con la actuación de la humorista grancanaria Delia Santana, que conectó con el público a través de un monólogo cargado de ironía y referencias cotidianas.

La parte musical estuvo protagonizada por la cantante y actriz Silvia Criado y el músico y productor Yeray Herrera, quienes interpretaron una versión del tema Bang Bang (My Baby Shot Me Down), aportando un ambiente más íntimo y cinematográfico a la ceremonia.

La gala contó además con la presencia de los integrantes del jurado de esta edición, formado por profesionales del sector audiovisual y cultural como Arantxa Echevarría, Carlos Bardem, Javier Pereira, Tamar Novas, Ruth Gabriel o Boré Buika, entre otros miembros vinculados al cine, la interpretación y la cultura.

Mejor corto documental

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el peso del cine con contenido social y humano dentro del palmarés final.

En la categoría de Mejor Cortometraje Documental, el jurado y el público coincidieron al premiar 123 semillas de Nim, dirigido por Adrián Buenaventura. La obra fue reconocida por su mirada emocional hacia la realidad de niños con diversidad funcional en Kenia.

La mención especial dentro de esta sección fue para Las Malas, de Elisa Moreno Borrego, un trabajo centrado en un grupo de madres que compiten profesionalmente en rugby, rompiendo estereotipos asociados históricamente al deporte femenino.

Categorías animación e internacional

En la categoría de Animación, el premio principal fue para Planeta Fome, dirigido por Éider William. El jurado valoró especialmente la combinación entre sensibilidad narrativa y reflexión política dentro de una historia basada en hechos reales.

Por su parte, el público distinguió la obra Susurros de los franceses, firmada por Alexandra Pewinski, Marie Lombard, Florian Reignier, Emma Pluchard, Lisa Francillon y Alicie Parmentier.

La mención especial recayó en The Pool Or Death of A Goldfish, de la directora polaca Daria Kopiec.

En la categoría internacional, el máximo galardón fue para No Skate!, del director francés Guil Sela. La obra fue reconocida por mezclar comedia romántica, crítica social y una mirada irónica sobre el París olímpico.

El premio del público fue para Icarus, dirigido por Christos Kardana, mientras que la mención especial fue para Agapito, de Arvin Belarmino y Kyla Romero.

Mejor corto canario

La producción audiovisual realizada en las islas volvió a ocupar un lugar relevante dentro del festival.

El premio a Mejor Corto Canario fue para La Habitación, dirigido por Nacho Peña. El trabajo ya había participado anteriormente en el certamen “Mayores Sin Reparo” y terminó convirtiéndose en uno de los títulos más reconocidos de esta edición.

El público premió Cuenta atrás, del director Iván Umpiérrez, mientras que la mención especial fue para Azul, de Adrián Viador.

Premios nacionales y nuevas proyecciones tras la clausura

Dentro de la sección nacional, el premio principal fue para María Rita, del director gallego Juan Barbazán. El jurado destacó el enfoque humano de una historia centrada en la drogadicción y la maternidad en la costa gallega.

El premio del público recayó en Te debo una, dirigido por Santi Capuz y Diego Jiménez.

La mención especial fue para Fue un verano, de Sandra del Olmo, una obra estrenada recientemente en el CIC El Almacén.

Proyecciones el 27 y 28 de mayo

Aunque la gala puso fin oficialmente a la programación principal, el festival mantendrá actividades durante los próximos días. El 27 de mayo se proyectarán trabajos premiados en festivales colaboradores de Irlanda y Líbano, mientras que el 28 de mayo se exhibirá el palmarés de esta 26ª edición.

Además, el 4 de junio tendrá lugar una sesión especial organizada junto a Sonidos Líquidos, que combinará cine y música con la proyección de Taxi Driver y la interpretación en directo de su banda sonora por el grupo Zabala.

Un festival consolidado dentro de la agenda cultural canaria

Desde el Cabildo de Lanzarote, el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, destacó el crecimiento del festival y su capacidad para seguir situando a Lanzarote dentro del mapa cultural y audiovisual de Canarias.

El certamen está organizado por Fisme Producciones y cuenta con apoyo institucional y cuenta con el respaldo del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, los fondos de la Unión Europea- Next Generation EU, el Gobierno de Canarias, la Lanzarote Film Commission Canary Islands Film, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca producto Lanzarote Film Commission, Promotur Turismo de Canarias, Ayuntamiento de Arrecife y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

La programación y venta de entradas para las próximas actividades puede consultarse a través de Ecoentradas.