Lanzarote defiende que el arreglo de la desaladora Lanzarote V ha sido "gracias a los trabajadores y no a Canal Gestión" tras el desabastecimiento de varios días

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha anunciado este lunes la recuperación de la actividad de la planta desaladora Lanzarote V, una infraestructura clave para el abastecimiento hídrico de la isla y cuya avería ha provocado importantes problemas de suministro durante las últimas semanas. El problema ha mantenido "a buena parte de los lanzaroteños sin agua" durante.

La comparecencia tuvo lugar en la sede del Cabildo, donde el responsable insular explicó que la planta volvió a entrar en funcionamiento a las 3:30 horas de la madrugada de este lunes. Según indicó, esta recuperación permitirá mejorar progresivamente el reparto de agua en las zonas más afectadas por los cortes.

La incidencia en esta instalación había generado dificultades de abastecimiento en diferentes municipios de Lanzarote y también en La Graciosa, en un contexto marcado por las críticas ciudadanas ante las interrupciones continuadas del servicio.

El Cabildo cuestiona a Canal Gestión

Durante su intervención, Betancort aseguró que la recuperación de la planta fue posible gracias al trabajo de los empleados y técnicos implicados en la reparación y no por la actuación de la empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote, responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la isla y en La Graciosa.

El presidente mostró además su malestar por la falta de información trasladada a la ciudadanía durante los días de avería y pidió disculpas a los vecinos afectados por los problemas de suministro.

Según detalló, el fallo principal se produjo en un módulo de producción de 9.000 metros cúbicos diarios perteneciente a la estación desaladora EDAM Lanzarote V. La parada de este sistema durante aproximadamente una semana redujo de forma significativa la capacidad de producción de agua potable y dificultó mantener la continuidad del servicio.

Betancort afirmó que la situación evidencia la necesidad urgente de intervenir el servicio para reconstruir unas infraestructuras que, según señaló, arrastran años de falta de mantenimiento y planificación.

Críticas por la ausencia de mantenimiento preventivo

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, también intervino durante la comparecencia y criticó la gestión preventiva de la empresa concesionaria.

Cejas recordó que a comienzos de este año otra avería en la desaladora de Janubio dejó fuera de servicio una capacidad de producción de 6.000 metros cúbicos diarios durante casi cinco meses.

El responsable insular sostuvo que este tipo de incidencias son previsibles en infraestructuras hidráulicas de estas características y defendió que la concesionaria debería disponer de equipos, piezas y repuestos suficientes para reducir los tiempos de reparación.

En palabras del consejero, Canal Gestión no contaría actualmente con un stock adecuado de componentes básicos para responder con rapidez ante fallos técnicos en instalaciones esenciales para el abastecimiento de agua.

El Consorcio del Agua de Lanzarote recuerda que las plantas desaladoras son fundamentales para garantizar el suministro doméstico, turístico y económico en el territorio insular.

La recuperación del sistema será progresiva

Pese a la vuelta al funcionamiento de la planta Lanzarote V, desde el Cabildo insisten en que la normalización completa del servicio no será inmediata.

Betancort explicó que el deterioro acumulado de las infraestructuras hidráulicas obliga a realizar actuaciones profundas y prolongadas en el tiempo para garantizar un sistema estable.

El presidente del Cabildo quiso trasladar un mensaje de cautela a la ciudadanía y reconoció que los cortes o incidencias podrían continuar mientras se avanza en la recuperación integral de la red.

La Asamblea del Consorcio del Agua aprobó recientemente por unanimidad la futura intervención del servicio, una medida con la que las instituciones insulares buscan reorganizar la gestión y abordar los problemas estructurales detectados en el sistema hidráulico.

Crisis del agua en Lanzarote

La situación del agua en Lanzarote se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate político e institucional en la isla durante los últimos años. Las incidencias en la red, las averías en desaladoras y las pérdidas en las infraestructuras de distribución han generado preocupación tanto entre residentes como entre sectores económicos vinculados al turismo y la actividad empresarial.

Betancort hizo además un llamamiento a todas las fuerzas políticas para afrontar la crisis del agua desde una perspectiva de interés general insular y alejada de la confrontación partidista.

El presidente insistió en la necesidad de mantener una posición común entre administraciones y responsables públicos para abordar un problema estructural que afecta directamente a miles de vecinos de Lanzarote y La Graciosa.