De Malocello a san Francisco de Asís: un vínculo indisoluble entre Italia y Canarias

El redescubrimiento de las Islas Canarias en el siglo XIV por parte del navegante ligur Lanzarotto Malocello no fue solo el inicio de una nueva era cartográfica, sino la apertura de un puente cultural y espiritual que aún hoy define la identidad del archipiélago. Tras el 1312, año en el que Malocello arribó a la isla que hoy lleva su nombre (Lanzarote), las «Islas Afortunadas» se convirtieron en el escenario de un encuentro extraordinario entre el mundo europeo y las poblaciones indígenas, los guanches.

En este contexto de exploración, el papel de los misioneros franciscanos fue fundamental y, en ciertos aspectos, revolucionario. A diferencia de la conquista militar que caracterizaría las décadas posteriores, la evangelización franciscana se distinguió por un enfoque basado en el diálogo y la protección de los nativos. Los frailes no solo llevaron la fe, sino que introdujeron técnicas agrícolas, conocimientos médicos y una visión del mundo que buscaba integrar en lugar de destruir. La presencia de los hijos de san Francisco fue tan arraigada que influyó profundamente en la arquitectura, el arte sacro y la estructura social de las Islas.

Hoy, en 2026, mientras el mundo celebra el octavo centenario del tránsito de san Francisco de Asís, su mensaje de fraternidad universal resuena con fuerza en Canarias. El legado del Poverello de Asís es visible en los numerosos conventos históricos y en una devoción popular que ha sabido resistir al tiempo, recordándonos que el primer contacto profundo entre Europa y estas tierras fue mediado por la espiritualidad y el humanismo cristiano. Así, en octubre de 2026 se organiza la cuarta edición de la Semana de la Cultura Italiana, que se celebrará en Tenerife y Fuerteventura. Para honrar este secular entrelazamiento de destinos, en octubre se realizará un evento de excepcional relevancia: la cuarta edición de la Semana de la Cultura Italiana en Canarias. Organizada por la Sociedad Dante Alighieri - Comitè de Canarias (con sede en Lanzarote), la manifestación se confirma como el principal punto de referencia para la puesta en valor del genio italiano en el Archipiélago.

El evento se llevará a cabo en la prestigiosa sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, situada en el marco histórico de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

San Francisco de Asís

Este año, el programa será particularmente rico y sugerente, desarrollándose a través de dos ejes principales: el recuerdo de san Francisco y los franciscanos: un tributo necesario a quienes, armados solo con fe y cultura, trazaron las primeras rutas del espíritu entre las orillas del Mediterráneo y las del Atlántico.

Celebrando la Excelencia Italiana, la reseña de esta nueva edición no se limitará a la historia antigua, sino que lanzará una mirada a la modernidad a través del recuerdo de ilustres personajes que han marcado nuestra cultura: Filippo Tommaso Marinetti, el fundador del Futurismo, cuya energía disruptiva revolucionó el arte y la percepción del progreso; Giovanni Legrenzi, Maestro del barroco musical, símbolo de esa armonía italiana que conquistó las cortes de Europa; y Dario Fo, ganador del Premio Nobel de Literatura, cuyo espíritu crítico y fabulación teatral continúan siendo un faro de libertad intelectual.

Con charlas, exposiciones y mesas redondas, en las que participarán estudiosos y académicos tanto italianos como canarios, la Semana de la Cultura Italiana en las Islas se propone no como un momento de celebración, sino como un laboratorio vivo de intercambio.

En un 2026 que mira a san Francisco como símbolo de paz, la iniciativa de la Sociedad Dante Alighieri subraya cómo la identidad italiana -desde Malocello hasta los grandes del siglo XX- ha sido siempre una fuerza motriz de descubrimiento, belleza y diálogo intercultural.