La Feria del Queso y la Cabra regresa a Yaiza los días 30 y 31 de mayo con degustaciones y música en directo

El municipio de Yaiza celebrará los próximos 30 y 31 de mayo una nueva edición de la Feria del Queso y la Cabra de Lanzarote, un evento centrado en la promoción del producto local y el impulso al sector primario insular.

La cita tendrá lugar en la Plaza de la Alameda, en el pueblo de Yaiza, uno de los espacios más emblemáticos del municipio sureño, coincidiendo además con la celebración del Día de Canarias. Durante dos jornadas, vecinos, visitantes y turistas podrán disfrutar de degustaciones, catas, música en directo, actividades infantiles y demostraciones culinarias relacionadas con el queso artesanal elaborado con leche de cabra.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Yaiza con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Promoción Económica, y el apoyo de la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote (Aqual).

Visibilizar la calidad del queso de Lanzarote

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el presidente de Aqual, Omar Viña, presentaron esta semana la programación de la feria y destacaron la importancia de seguir apoyando al sector ganadero y quesero de la isla.

Según explicaron, uno de los principales objetivos de esta iniciativa es poner en valor la evolución y modernización del sector primario lanzaroteño, además de fomentar el consumo de productos elaborados en la isla.

La feria permitirá además acercar al público el trabajo que realizan las queserías artesanales de Lanzarote, muchas de ellas reconocidas por la calidad de sus productos y por mantener procesos de elaboración ligados a la tradición local.

Omar Viña y Óscar Noda, durante la presentación de la Feria del Queso y la Cabra en Yaiza. / La Provincia

Entre las queserías confirmadas para esta edición figuran Finca de Uga, Quesería Rubicón, Quesería El Faro y Flor de Luz.

Catas, degustaciones y cocina en directo

La programación incluye numerosas actividades gastronómicas dirigidas a todos los públicos. Las tradicionales catas organizadas por Aqual volverán a ocupar un lugar destacado dentro del programa, manteniendo además el homenaje al maestro quesero Tito González Medina, impulsor de este tipo de iniciativas populares en Yaiza.

También habrá espacios dedicados a las demostraciones culinarias o show cooking, donde restaurantes de la isla elaborarán platos utilizando productos locales y queso artesanal como ingrediente protagonista.

El sábado participará el restaurante Kamezí Deli & Bistro, mientras que el domingo será el turno de los restaurantes Primario Gastrobar y Restaurante Brisa Marina.

Música, talleres infantiles y ambiente familiar

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con un amplio programa cultural y de ocio pensado para toda la familia.

Las actuaciones musicales tendrán especial protagonismo durante el fin de semana, con la participación de varios grupos parranderos y bandas de rock. El sábado actuarán diferentes agrupaciones folclóricas coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, mientras que el domingo subirán al escenario grupos como Delorean y Los Lola.

También están previstas actuaciones del grupo Sin Cobertura y de la parranda Malpeis, además de una sesión de narración oral para adultos titulada “Cuéntame un queso”, a cargo de la narradora Isabel Cabrera.

El evento incluirá talleres gastronómicos infantiles y un servicio de ludoteca para facilitar la asistencia de familias con niños. A ello se suma la cercanía del nuevo parque infantil inclusivo inaugurado recientemente por el Ayuntamiento de Yaiza en el entorno de la Plaza de los Remedios.

Un espacio amplio y accesible para visitantes y expositores

Desde la organización destacan que la elección de la Plaza de la Alameda responde a la necesidad de contar con un espacio amplio, cómodo y accesible tanto para el público como para los expositores participantes.

El recinto dispone además de zonas de aparcamiento cercanas, entre ellas la explanada anexa a la Plaza de los Remedios, lo que permitirá mejorar la movilidad y facilitar el acceso durante el desarrollo de la feria.