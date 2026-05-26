La Justicia archiva la investigación al consejero del Cabildo de Lanzarote Domingo Cejas por el incendio en el vertedero de Zonzamas en 2024
Un juzgado de Arrecife decretó el sobreseimiento de la causa el pasado mes de marzo contra el responsable del Área de Residuos de la Corporación Insular
La investigación contra el consejero del Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, por el grave incendio que tuvo lugar en el Complejo Ambiental de Zonzamas el 28 de mayo mayo de 2024 ha sido archivada, han confirmado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El sobreseimiento de la causa tuvo lugar el pasado mes de marzo, indican desde el alto tribunal canario.
El consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote Benjamín Perdomo, partido en la oposición de la institución, exigió ayer lunes explicaciones públicas al presidente de la Corporación Insular, Oswaldo Betancort (CC), después de trascender la existencia de una investigación judicial relacionada con el incendio declarado en mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas.
Perdomo cuestionó que el grupo de gobierno de la Corporación Insular (CC-PP) haya mantenido en silencio durante meses unas diligencias penales que afectaron a Cejas.
Posibles delitos contra el medio ambiente
Según el consejero socialista, el juzgado mantenía abiertas actuaciones judiciales tras apreciar la Fiscalía posibles indicios de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el incendio ocurrido en las instalaciones de Zonzamas, conocido como el vertedero de Zonzamas.
La causa se tramitó en la Plaza Nº2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, según el PSOE. Perdomo afirmó que el propio Cabildo habría aprobado la contratación de asistencia jurídica externa para la defensa de Domingo Cejas dentro del procedimiento judicial en el marco de las diligencias previas 163/2025.
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