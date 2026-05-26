Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reconversión GuiniguadaZapatero - jefe Policía CanariaYéremy Pino - UD Las PalmasFallece Antía PiñeiroSucesos en CanariasVisita papa a CanariasCalor y calima en Canarias
instagramlinkedin

La Justicia archiva la investigación al consejero del Cabildo de Lanzarote Domingo Cejas por el incendio en el vertedero de Zonzamas en 2024

Un juzgado de Arrecife decretó el sobreseimiento de la causa el pasado mes de marzo contra el responsable del Área de Residuos de la Corporación Insular

Domingo Cejas, en el Complejo Ambiental de Zonzamas

Domingo Cejas, en el Complejo Ambiental de Zonzamas / La Provincia

Aránzazu Fernández

La investigación contra el consejero del Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, por el grave incendio que tuvo lugar en el Complejo Ambiental de Zonzamas el 28 de mayo mayo de 2024 ha sido archivada, han confirmado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El sobreseimiento de la causa tuvo lugar el pasado mes de marzo, indican desde el alto tribunal canario.

El consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote Benjamín Perdomo, partido en la oposición de la institución, exigió ayer lunes explicaciones públicas al presidente de la Corporación Insular, Oswaldo Betancort (CC), después de trascender la existencia de una investigación judicial relacionada con el incendio declarado en mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas.

El consejero socialista Benjamín Perdomo ,en la oposición en el Cabildo de Lanzarote

El consejero socialista Benjamín Perdomo ,en la oposición en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Perdomo cuestionó que el grupo de gobierno de la Corporación Insular (CC-PP) haya mantenido en silencio durante meses unas diligencias penales que afectaron a Cejas.

Posibles delitos contra el medio ambiente

Según el consejero socialista, el juzgado mantenía abiertas actuaciones judiciales tras apreciar la Fiscalía posibles indicios de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el incendio ocurrido en las instalaciones de Zonzamas, conocido como el vertedero de Zonzamas.

Noticias relacionadas y más

La causa se tramitó en la Plaza Nº2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, según el PSOE. Perdomo afirmó que el propio Cabildo habría aprobado la contratación de asistencia jurídica externa para la defensa de Domingo Cejas dentro del procedimiento judicial en el marco de las diligencias previas 163/2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bungaló de Zapatero en Lanzarote: una casa con vistas al mar en una urbanización con viviendas de más de un millón de euros
  2. Antonio Lobato cae rendido a Lanzarote y a un restaurante de Teguise
  3. Drágana, la artista canaria que conquista focos (y titulares): activista, deportista de élite y nueva ilusión de Pepín Liria
  4. Rosana estrena este viernes en Prime Video la docuserie ‘Mejor Vivir Sin Miedo’ sobre su vida y trayectoria musical
  5. Lanzarote defiende que el arreglo de la desaladora Lanzarote V ha sido 'gracias a los trabajadores y no a Canal Gestión' tras el desabastecimiento de varios días
  6. Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2026: los cortos galardonados
  7. Canal Gestión solicita la resolución del contrato y culpa al Consorcio del Agua de Lanzarote de graves incumplimientos
  8. El Ironman obliga a numerosos cierres de carreteras el 23 de mayo

La Justicia archiva la investigación al consejero del Cabildo de Lanzarote Domingo Cejas por el incendio en el vertedero de Zonzamas en 2024

La Justicia archiva la investigación al consejero del Cabildo de Lanzarote Domingo Cejas por el incendio en el vertedero de Zonzamas en 2024

La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día

La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día

Limpieza de Arrecife no afloja: tramita 75 sanciones en cinco meses por vertidos ilegales y abandono de residuos

Limpieza de Arrecife no afloja: tramita 75 sanciones en cinco meses por vertidos ilegales y abandono de residuos

Un juzgado de Lanzarote investiga el incendio que tuvo lugar en 2024 en el vertedero de Zonzamas

Un juzgado de Lanzarote investiga el incendio que tuvo lugar en 2024 en el vertedero de Zonzamas

Detenida una pareja en Arrecife por robo con fuerza y amenazas graves en presencia de su hijo menor de edad

Detenida una pareja en Arrecife por robo con fuerza y amenazas graves en presencia de su hijo menor de edad

Lanzarote defiende que el arreglo de la desaladora Lanzarote V ha sido "gracias a los trabajadores y no a Canal Gestión" tras el desabastecimiento de varios días

Lanzarote defiende que el arreglo de la desaladora Lanzarote V ha sido "gracias a los trabajadores y no a Canal Gestión" tras el desabastecimiento de varios días

Buscan a una mujer desaparecida en la costa del sur de Lanzarote

Buscan a una mujer desaparecida en la costa del sur de Lanzarote

Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años

Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años
Tracking Pixel Contents