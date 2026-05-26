Limpieza de Arrecife no afloja: tramita 75 sanciones en cinco meses por vertidos ilegales y abandono de residuos

El Ayuntamiento de Arrecife continúa reforzando las actuaciones contra el abandono de residuos y enseres en la vía pública. La Concejalía de Limpieza, dirigida por Jacobo Lemes, ha realizado desde el pasado 1 de febrero un total de 69 intervenciones relacionadas con vertidos ilegales detectados en distintos puntos del municipio.

Según los datos facilitados por el consistorio este martes, 42 de esas actuaciones concluyeron con propuestas de sanción por incumplimientos de la Ordenanza Municipal de Limpieza. De ellas, seis afectan a empresas y las otras 36 corresponden a particulares.

Además, otras 27 intervenciones estuvieron dirigidas a requerir a propietarios de solares y parcelas para que procedieran a su limpieza tras detectarse acumulación de residuos o falta de mantenimiento. En estos casos, los responsables atendieron el aviso municipal y realizaron las labores solicitadas.

Enseres tirados en calles de Arrecife / La Provincia

El Área de Limpieza de Arrecife ha propuesto 75 sanciones en los últimos cinco meses por infracciones vinculadas a vertidos ilegales y abandono de residuos y enseres en la vía pública.

El Ayuntamiento insiste en la aplicación de sanciones

Desde el Área de Limpieza municipal subrayan que el objetivo es frenar conductas incívicas que generan problemas de imagen, salubridad y convivencia en la capital lanzaroteña.

El concejal Jacobo Lemes ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá actuando “con contundencia” frente a quienes abandonen residuos o enseres fuera de los espacios habilitados. El edil considera que este tipo de comportamientos obligan a destinar recursos públicos adicionales para retirar basura y limpiar zonas afectadas.

La administración local recuerda que la Ordenanza Municipal contempla sanciones para quienes depositen residuos de manera incontrolada en calles, solares o espacios públicos. Este tipo de prácticas puede afectar tanto al entorno urbano como a la salud pública, especialmente durante los meses de calor.

Enseres tirados en calles de Arrecife / La Provincia

Más colaboración ciudadana

Uno de los aspectos que destaca el Ayuntamiento es el incremento de la colaboración vecinal para detectar este tipo de infracciones. Según explica la Concejalía, cada vez son más los ciudadanos que comunican incidencias o aportan información sobre vertidos ilegales y abandono de muebles o electrodomésticos.

Desde el consistorio consideran que esta implicación ciudadana permite actuar con mayor rapidez y facilita la identificación de los responsables. Además, destacan que la mayoría de los vecinos apuesta por mantener una ciudad más limpia y cuidada.

La participación ciudadana se ha convertido en una herramienta importante para mejorar el control sobre este tipo de conductas, especialmente en áreas donde los vertidos se producen de forma reiterada.

Enseres tirados en calles de Arrecife / La Provincia

Más vigilancia y seguimiento de infracciones

El Área de Limpieza asegura que en los últimos meses se ha intensificado la vigilancia y el seguimiento de posibles infracciones relacionadas con residuos urbanos.

Los servicios municipales atienden avisos prácticamente a diario y continúan tramitando expedientes sancionadores vinculados al abandono de basura y enseres. El Ayuntamiento insiste en que estas actuaciones forman parte de una estrategia de control permanente para reducir los puntos de vertido incontrolado en la ciudad.

75 propuestas de sanción en cinco meses

Las 42 nuevas propuestas de sanción registradas desde febrero se suman a las 33 ya tramitadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En total, la Concejalía de Limpieza acumula 75 expedientes sancionadores en apenas cinco meses.

El Ayuntamiento sostiene que continuará aplicando la normativa municipal “sin excepciones” y mantiene el llamamiento al civismo y a la corresponsabilidad ciudadana para conservar en buen estado los espacios públicos de Arrecife.