Canal Gestión Lanzarote pide al Consejo Consultivo analizar todas las claves del conflicto por el contrato del agua

La crisis del agua abierta entre Canal Gestión Lanzarote y el Consorcio del Agua de Lanzarote, ente público formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, suma un nuevo episodio. La empresa concesionaria del servicio de agua ha solicitado que el Consejo Consultivo de Canarias disponga de toda la información relacionada con el procedimiento de resolución del contrato antes de emitir su dictamen.

La petición llega después de que el Consorcio iniciara oficialmente el procedimiento para resolver el contrato de gestión del ciclo integral del agua en la isla, alegando supuestos incumplimientos atribuibles a la empresa adjudicataria.

Sin embargo, Canal Gestión Lanzarote sostiene que también ha presentado ante el Consorcio un escrito propio solicitando la resolución contractual, aunque en este caso responsabilizando al ente público insular de “graves y reiterados incumplimientos”.

Analizar el origen del conflicto

La compañía considera que el órgano consultivo autonómico no podría emitir una valoración “completa y fundamentada” sin conocer ambas posiciones. Por ello, ha pedido que toda la documentación presentada por la empresa sea remitida al Consejo Consultivo para que pueda analizar el origen real del conflicto, determinar posibles responsabilidades y valorar las consecuencias jurídicas derivadas de una eventual ruptura del contrato.

El Consejo Consultivo de Canarias es el órgano superior de consulta jurídica de la comunidad autónoma y emite dictámenes sobre asuntos administrativos de especial relevancia. Más información en la web oficial del Consejo Consultivo de Canarias.

Cruce de acusaciones por los cortes de agua en Lanzarote

Además del enfrentamiento administrativo, la polémica también se ha trasladado a las recientes incidencias registradas en el sistema de desalación de la isla y a los cortes de agua sufridos por parte de la población.

Canal Gestión Lanzarote ha querido aclarar varios aspectos técnicos relacionados con la avería registrada la pasada semana en la desaladora Lanzarote V. Según explica la empresa, esta instalación no fue construida por la concesionaria, sino por el Gobierno de Canarias en 2014, siendo además propiedad del Consorcio del Agua de Lanzarote.

La empresa asegura que, tras detectarse la rotura en uno de los módulos de la planta, sus equipos técnicos actuaron de manera inmediata y mantuvieron trabajos continuos para recuperar el servicio lo antes posible.

No obstante, Canal Gestión sostiene que la reducción en el suministro no obedeció únicamente a esa incidencia. Según detalla, coincidió además con problemas en la desaladora móvil gestionada directamente por el Consorcio del Agua, cuya falta de operatividad habría agravado la disminución de la capacidad de producción de agua en la isla.

La compañía afirma igualmente que, en el momento de emitir su comunicado, la desaladora portátil del Consorcio todavía no había vuelto a entrar en funcionamiento.

La empresa defiende el mantenimiento de las instalaciones

Otro de los puntos centrales del enfrentamiento entre ambas partes gira en torno al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

Canal Gestión Lanzarote rechaza las críticas recibidas en este ámbito y asegura cumplir con las obligaciones recogidas en el contrato. Para respaldar esa afirmación, la empresa señala que diferentes auditorías externas independientes habrían acreditado el correcto mantenimiento de las instalaciones.

En concreto, indica que la desaladora Lanzarote V alcanzó en 2025 una disponibilidad del 98,9 %, incluyendo incluso las paradas programadas para tareas de conservación y revisión técnica.

La compañía también subraya que, durante más de trece años de prestación del servicio, el Consorcio del Agua no abrió expedientes sancionadores relacionados con supuestos incumplimientos en materia de mantenimiento de desaladoras.

Además, recuerda haber ejecutado actuaciones de mejora y rehabilitación en otras infraestructuras estratégicas del sistema hidráulico insular, como las plantas Lanzarote IV, intervenida en 2016, y Lanzarote III, donde se realizaron trabajos en 2021.

Debate sobre las inversiones pendientes en desalación

El comunicado difundido por Canal Gestión Lanzarote también pone el foco en las inversiones pendientes en materia hidráulica en la isla.

La empresa sostiene que las infraestructuras son titularidad del Consorcio del Agua y considera que el organismo público arrastra un déficit estructural derivado de la falta de nuevas actuaciones en desalación.

Según expone, el Consorcio habría anunciado en distintas ocasiones proyectos de ampliación y mejora que todavía no se han ejecutado. Entre ellos menciona la ampliación de las desaladoras de Díaz Rijo, presentada en 2023 con una inversión prevista de 9,5 millones de euros y que, según afirma la compañía, aún no se ha iniciado.

Canal Gestión Lanzarote insiste en que continuará defendiendo su actuación tanto en el ámbito técnico como jurídico y recalca su compromiso con la prestación del servicio.