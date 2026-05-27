Compromiso por Haría pide reabrir la pasarela de la playa de Arrieta tras el informe técnico del Cabildo

La situación de la pasarela ubicada en la playa de La Garita, en Arrieta, vuelve a generar enfrentamiento político en el municipio de Haría. El partido político Compromiso por Haría ha asegurado que el reciente informe técnico emitido por el Cabildo de Lanzarote respalda su postura sobre la necesidad de reparar y reabrir esta infraestructura.

El documento fue solicitado por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para evaluar el estado actual de la instalación, cerrada desde hace tiempo por motivos de seguridad y deterioro.

Según la formación municipalista, las conclusiones del informe indican que la pasarela puede ser recuperada sin necesidad de una gran inversión económica y que la actuación debería ejecutarse “a la mayor brevedad posible” para evitar que el deterioro continúe avanzando.

La oposición reclama actuaciones antes del verano

Compromiso por Haría sostiene que el informe elimina cualquier argumento para mantener cerrada la infraestructura durante más tiempo. El grupo considera que la instalación podría estar operativa antes del verano si el Ayuntamiento norteño ejecuta las reparaciones necesarias.

Entre las actuaciones señaladas en el documento técnico figuran la reposición de elementos de seguridad como barandillas y tarimas, afectados por el desgaste y la falta de mantenimiento.

El concejal Ambrosio Viñoly ha criticado este miércoles la gestión del grupo de gobierno municipal (PSOE, PMH y NC) y defendió que el mantenimiento de la pasarela corresponde al Ayuntamiento de Haría.

Desde la oposición consideran que los vecinos llevan demasiado tiempo sin poder utilizar una infraestructura que consideran importante tanto para residentes como para visitantes de la zona costera de Arrieta.

Falta de mantenimiento durante años

La nota difundida por Compromiso por Haría incluye además críticas directas hacia el alcalde del municipio de Haría, Alfredo Villalba, y hacia el pacto de gobierno local.

La formación sostiene que el deterioro de la pasarela es consecuencia de la falta de mantenimiento acumulada durante los últimos años. Además, acusa al gobierno municipal de retrasar deliberadamente la reapertura de la infraestructura por motivos políticos.

En ese sentido, el grupo opositor habla de una supuesta “agenda oculta” dentro del pacto de gobierno municipal, aunque no aporta pruebas adicionales más allá de las interpretaciones derivadas del informe técnico.

Compromiso por Haría insiste en que la prioridad debe centrarse en garantizar el uso público de la pasarela y evitar un mayor deterioro de la estructura debido a la exposición continua al mar y a las condiciones climáticas de la costa norte de Lanzarote.

La pasarela de Arrieta, un elemento habitual del litoral

La pasarela de La Garita conecta una parte del frente marítimo de Arrieta y es utilizada habitualmente por usuarios de la playa. Su cierre ha generado debate en distintas ocasiones debido a su estado de conservación y a las reclamaciones vecinales para recuperar el acceso.

El litoral de Lanzarote está sometido a condiciones ambientales especialmente exigentes debido a la salinidad, la humedad y la acción constante del viento y el oleaje, factores que aceleran el desgaste de las infraestructuras costeras.

Por el momento, el Ayuntamiento de Haría no ha anunciado oficialmente fechas concretas para la reparación o reapertura de la pasarela de Arrieta.