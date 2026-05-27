El contrato insular del agua llega al Consejo Consultivo

La crisis entre Canal Gestión Lanzarote y el Consorcio del Agua de Lanzarote continúa intensificándose tras un nuevo episodio en el conflicto por la gestión del ciclo integral del agua en la Isla.

La empresa concesionaria ha solicitado que el Consejo Consultivo de Canarias disponga de toda la documentación relacionada con el procedimiento de resolución del contrato antes de emitir su dictamen.

La petición llega después de que el Consorcio del Agua, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote, iniciara oficialmente el proceso para resolver el contrato alegando supuestos incumplimientos atribuibles a la empresa adjudicataria.

Sin embargo, Canal Gestión sostiene que también ha presentado un escrito propio solicitando la rescisión contractual y responsabilizando al ente público de «graves y reiterados incumplimientos».

La compañía considera imprescindible que el Consejo Consultivo conozca ambas versiones para emitir una valoración completa y fundamentada sobre el origen del conflicto, las posibles responsabilidades y las consecuencias jurídicas derivadas de una eventual ruptura contractual.

El enfrentamiento institucional coincide además con los recientes problemas de abastecimiento y los cortes de agua sufridos en distintos municipios de la Isla.

Canal Gestión Lanzarote ha querido aclarar varios aspectos relacionados con la avería registrada la pasada semana en la desaladora Lanzarote V. Según explica la empresa, la instalación fue construida por el Gobierno de Canarias en 2014 y es propiedad del Consorcio del Agua de Lanzarote.

La concesionaria asegura que actuó de manera inmediata tras detectarse la rotura de uno de los módulos de la planta y que sus equipos técnicos trabajaron de forma continua para recuperar el servicio lo antes posible.

No obstante, sostiene que la reducción del suministro no obedeció únicamente a esa incidencia. Según afirma, también coincidió con problemas en la desaladora portátil gestionada directamente por el Consorcio, cuya falta de operatividad habría agravado la disminución de la capacidad de producción de agua en la Isla.

Canal Gestión Lanzarote rechaza además las críticas relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y asegura cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

Para respaldar esta afirmación, la empresa señala que distintas auditorías externas habrían acreditado el correcto estado de las instalaciones.

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Asimismo, la concesionaria del servicio integral de gestión del agua reclama mayores inversiones públicas en desalación y defiende que el déficit estructural del sistema hidráulico responde a la falta de nuevas actuaciones promovidas por el Consorcio del Agua.