La Policía Local de Arrecife intensifica con perros los controles preventivos de drogas en institutos

La Policía Local de Arrecife ha realizado este miércoles un operativo preventivo de detección de sustancias estupefacientes en distintos institutos de educación secundaria de la capital lanzaroteña.

La actuación se llevó a cabo durante la mañana y contó con la colaboración y autorización de las direcciones de los centros y de las comunidades educativas participantes.

El dispositivo fue coordinado por varias unidades especializadas del cuerpo policial, entre ellas la Unidad Canina K-9, los Grupos Operativos de Atención Ciudadana (GOAC) y los Agentes Tutores, que habitualmente trabajan en acciones vinculadas a la protección de menores y la seguridad escolar.

Prevención en el entorno escolar

Según informó el Ayuntamiento de Arrecife, este tipo de actuaciones forman parte de las campañas preventivas que se desarrollan periódicamente en los entornos educativos del municipio.

El objetivo principal es reforzar la seguridad dentro y fuera de los centros escolares, además de promover labores de sensibilización entre el alumnado sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.

Los Agentes Tutores desarrollan habitualmente funciones de mediación, prevención y apoyo en colegios e institutos, especialmente en cuestiones relacionadas con convivencia, absentismo o consumo de sustancias.

Coordinación para espacios más seguros

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, responsable directo de la Policía Local, valoró la importancia de este tipo de controles preventivos en los centros educativos.

Según indicó el consistorio, el grupo de gobierno considera que estas actuaciones ayudan a generar espacios más seguros para estudiantes, profesorado y familias, además de reforzar la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad educativa.

El Ayuntamiento también felicitó el trabajo desarrollado por las distintas unidades policiales que participaron en el operativo.

Desde el consistorio capitalino se subraya que se seguirá trabajando en la prevención del consumo de drogas entre menores con la coordinación entre administraciones públicas, centros escolares, fuerzas de seguridad y familias.