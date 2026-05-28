El Cabildo de Lanzarote aprueba ayudas para proyectos municipales en San Bartolomé, Teguise, Tías y Yaiza: estas son las obras

El Cabildo de Lanzarote aprobó de forma inicial este jueves, durante la celebración del pleno ordinario de la Corporación Insular, la concesión de subvenciones nominadas a cuatro ayuntamientos de la isla dentro del Plan de Cooperación Municipal 2026.

Los municipios beneficiados en esta primera fase son San Bartolomé, Teguise, Tías y Yaiza, que recibirán financiación para ejecutar distintos proyectos relacionados con infraestructuras urbanas, espacios públicos, movilidad y equipamientos municipales.

La medida forma parte del programa de cooperación institucional mediante el que el Cabildo colabora económicamente con los consistorios lanzaroteños para el desarrollo de actuaciones consideradas prioritarias para cada localidad.

Más de tres millones de euros para obras y servicios públicos

La cuantía global aprobada para estos cuatro municipios supera los 3,2 millones de euros, distribuidos en función de la población de cada localidad y de los proyectos presentados.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó durante la sesión plenaria la colaboración mantenida entre la institución insular y los ayuntamientos de la isla.

Según señaló, el objetivo del Cabildo es mantener una relación de cooperación estable con todos los municipios, independientemente del signo político de cada gobierno local, para facilitar proyectos que repercutan en la ciudadanía.

Por su parte, la vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, explicó que todavía quedan pendientes las nominaciones correspondientes al resto de ayuntamientos de Lanzarote, cuyos expedientes continúan en fase de presentación de documentación técnica.

San Bartolomé destinará los fondos a infraestructuras socioculturales

El Ayuntamiento de San Bartolomé recibirá una subvención de 755.293 euros para ejecutar el proyecto de adecuación exterior y ampliación del Centro Sociocultural Lomo de Tesa.

La actuación contempla trabajos relacionados con la mejora del entorno y la ejecución de nuevas edificaciones vinculadas al uso sociocultural del espacio.

Este tipo de infraestructuras suelen desempeñar un papel relevante en barrios y núcleos residenciales al servir como punto de encuentro para actividades vecinales, culturales y sociales.

Teguise renovará calles y vehículos municipales

En el caso de Teguise, la financiación aprobada asciende a 938.403,04 euros y permitirá desarrollar dos actuaciones diferenciadas.

Por un lado, el municipio ejecutará obras de asfaltado y mejora en la calle Buganvillas y varias vías transversales. Además, parte de la subvención se destinará a la adquisición de nueve vehículos de nueve plazas y un vehículo adicional de carga para servicios municipales.

La renovación de la flota municipal busca mejorar la operatividad de determinados servicios públicos y facilitar desplazamientos y trabajos logísticos dentro del municipio.

Tías actuará en Puerto del Carmen

El Ayuntamiento de Tías contará con una ayuda de 827.746,69 euros para desarrollar dos proyectos en Puerto del Carmen.

Uno de ellos corresponde a la primera fase de repavimentación y mejora de la calle Reina Sofía, una de las zonas con importante actividad residencial y turística del municipio.

La segunda actuación estará centrada en la adecuación y modernización del espacio exterior del Varadero de Puerto del Carmen, un área vinculada tanto al uso ciudadano como a la actividad turística y pesquera.

Las administraciones locales continúan impulsando proyectos de renovación urbana en distintas zonas turísticas de Lanzarote con el objetivo de actualizar infraestructuras y mejorar espacios públicos.

Yaiza ampliará espacios lúdicos y deportivos

Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza recibirá una subvención de 757.468,30 euros destinada al proyecto de ampliación de los espacios lúdico-deportivos de San Marcial de Rubicón.

La actuación permitirá incrementar las instalaciones destinadas al ocio y la práctica deportiva en una de las zonas de crecimiento del municipio sureño.

La mejora de equipamientos deportivos y recreativos forma parte de las inversiones habituales de los municipios canarios para responder al aumento de población y a la demanda de actividades comunitarias.

Desde el Cabildo de Lanzarote insisten en que la distribución de los recursos se realiza teniendo en cuenta criterios poblacionales y las necesidades trasladadas por cada ayuntamiento.

Pendientes nuevos proyectos del resto de municipios

La responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos recordó durante el pleno que aún faltan por tramitar los expedientes correspondientes al resto de municipios lanzaroteños.

La aprobación definitiva de las subvenciones dependerá ahora de la tramitación administrativa y de la presentación completa de la documentación requerida para cada proyecto.